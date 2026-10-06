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Rian Alfianto
Rabu, 7 Oktober 2026 | 05.32 WIB

Menuju Destinasi Wisata Malam di Banyuwangi

JIKA BERUNTUNG: Keindahan blue fire sebenarnya adalah ikon utama Kawah Ijen. Sayang, kini wisatawan sulit menikmatinya karena ada larangan mendekat. (JAWA POS RADAR BANYUWANGI) - Image

JIKA BERUNTUNG: Keindahan blue fire sebenarnya adalah ikon utama Kawah Ijen. Sayang, kini wisatawan sulit menikmatinya karena ada larangan mendekat. (JAWA POS RADAR BANYUWANGI)

JawaPos.com - Kawah Ijen di Banyuwangi menjadi salah satu destinasi wisata alam yang menawarkan pengalaman berbeda karena pendakian menuju kawasan kawah dapat dilakukan pada malam hari untuk menyaksikan fenomena blue fire atau api biru. 

Sebelum menikmati pemandangan tersebut, wisatawan perlu menuju Pos Paltuding, pintu gerbang utama pendakian Kawah Ijen yang berada di kawasan perbatasan Banyuwangi dan Bondowoso.

Blue fire menjadi salah satu daya tarik utama Kawah Ijen. Fenomena ini muncul dari pembakaran gas belerang yang melalui celah-celah di sekitar kawah. Ketika gas tersebut bertemu oksigen dan terbakar pada suhu tinggi, api tampak berwarna biru, terutama ketika kondisi sekitar masih gelap.

Karena fenomena tersebut hanya dapat terlihat jelas pada malam hingga dini hari, perjalanan ke Kawah Ijen membutuhkan persiapan berbeda dibandingkan wisata alam pada umumnya. 

Wisatawan biasanya mulai bergerak menuju kawasan Paltuding sejak malam agar memiliki waktu untuk berjalan kaki menuju area kawah.

Selain blue fire, perjalanan menuju Kawah Ijen juga menawarkan pengalaman menikmati lanskap pegunungan, hutan, serta kawasan perkebunan yang mengelilingi jalur menuju Paltuding.

Cara Menuju Kawah Ijen dari Berbagai Kota

Akses menuju Kawah Ijen cukup beragam. Pilihan transportasi bisa disesuaikan dengan kota keberangkatan, waktu perjalanan, jumlah orang dalam rombongan, serta anggaran.

1. Dari Surabaya

Wisatawan dari Surabaya memiliki beberapa pilihan perjalanan menuju Banyuwangi sebelum melanjutkan perjalanan ke Paltuding.

Editor: Bintang Pradewo
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