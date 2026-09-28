Kuliah Umum di UMSU, Kapolri Dorong Mahasiswa Siapkan Diri Hadapi Indonesia 2045

JawaPos.com - Masa depan Indonesia pada 2045 tidak hanya ditentukan oleh kebijakan hari ini, tetapi juga kualitas generasi muda yang sedang menempuh pendidikan. Karena itu, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, mendorong mahasiswa mempersiapkan diri sejak dini menghadapi berbagai perubahan.

Pesan tersebut disampaikan Kapolri saat memberikan kuliah umum kepada mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) dalam rangka Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) UMSU 2026, Senin (28/9/2026).

Di hadapan ribuan mahasiswa, Kapolri menekankan pentingnya kemampuan membaca perubahan, beradaptasi terhadap tantangan, serta memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

Kuliah umum tersebut berlangsung pukul 10.27 WIB setelah rangkaian pembukaan PKKMB. Kegiatan itu dihadiri jajaran pimpinan UMSU, PP Muhammadiyah, pemerintah daerah, Forkopimda Sumatera Utara, serta unsur pimpinan Polri.

Kapolri menempatkan mahasiswa sebagai bagian penting dari momentum bonus demografi Indonesia. Dalam paparannya, Indonesia disebut memiliki sekitar 290,1 juta penduduk dan akan memasuki periode bonus demografi pada 2030–2035.

Menurut Kapolri, momentum tersebut harus diikuti dengan peningkatan kualitas pendidikan dan keterampilan, penciptaan lapangan kerja, serta kemampuan beradaptasi dengan perkembangan teknologi.

Karena itu, mahasiswa tidak cukup hanya menguasai pengetahuan akademik. Generasi muda juga didorong menjadi pembelajar sepanjang hayat, membangun karakter dan integritas, menggunakan teknologi secara bijak dan produktif, serta berani berkarya.

Mahasiswa juga dipersiapkan menjadi pemimpin yang bertanggung jawab, mampu memberikan teladan, menjaga persatuan, dan menempatkan kepentingan bangsa di atas perbedaan.

Peran tersebut dapat diwujudkan melalui kehidupan kampus dan masyarakat. Di perguruan tinggi, mahasiswa didorong menjalankan Tridarma Perguruan Tinggi, menjaga keamanan dan ketertiban kampus, membangun budaya akademik yang sehat, serta mengembangkan kompetensi dan prestasi.