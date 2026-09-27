Detik-detik Blue Fire Muncul di Gunung Papandayan, Wisatawan Diminta Jauhi Pos 7

JawaPos.com - Fenomena blue fire kembali terlihat di sekitar Kawah Manuk, Gunung Papandayan, Garut, Jawa Barat, pada Kamis (24/9). Kemunculan nyala api biru itu terpantau dalam pemantauan malam kedua dan berada di sekitar Pos 7 yang berdekatan dengan jalur pendakian utama.

Kemunculan fenomena langka tersebut membuat wisatawan untuk sementara tidak diperbolehkan melakukan pendakian maupun melintas menuju Pos 7.

Pembatasan dilakukan karena kawasan tersebut berpotensi memiliki paparan gas vulkanik yang dapat membahayakan keselamatan.

Berdasarkan informasi yang dirangkum dari akun Instagram Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Jawa Barat, pemantauan dilakukan bersama Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) melalui Stasiun Pengamatan Gunung Papandayan serta PT AIL.

Pada malam kedua, blue fire terlihat lebih menyempit dibandingkan kemunculannya pada malam sebelumnya.

Meski area kemunculannya disebut lebih menyempit, kondisi tersebut tetap membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut. Tim PVMBG akan melakukan pemantauan serta pengecekan kondisi dan kandungan gas di sekitar lokasi.

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Kenapa Wisatawan Diminta Menjauhi Pos 7? Pembatasan akses menuju Pos 7 berkaitan dengan potensi bahaya gas vulkanik di sekitar lokasi kemunculan blue fire.

Karena itu, wisatawan tidak hanya diminta menghindari titik munculnya nyala biru, tetapi juga untuk sementara tidak melintas menuju kawasan Pos 7 sampai terdapat informasi lebih lanjut dari pihak berwenang.

Sementara itu, aktivitas wisata di kawasan Taman Wisata Alam (TWA) Gunung Papandayan tetap dibuka dengan pembatasan. Artinya, tidak seluruh kawasan wisata ditutup, tetapi terdapat bagian tertentu yang aksesnya dibatasi sebagai langkah mitigasi.