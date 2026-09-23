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Antara
Rabu, 23 September 2026 | 15.38 WIB

Targetkan Tiap Dapil Terisi, Hanura Jatim Siapkan Strategi Menuju Pemilu 2029

Rapat dan Konsolidasi Tim Task Force Partai Hanura se-Jawa Timur. (Dok. Hanura) - Image

Rapat dan Konsolidasi Tim Task Force Partai Hanura se-Jawa Timur. (Dok. Hanura)

JawaPos.com - Wakil Ketua Umum Partai Hanura Patrice Rio Capella menilai wacana pencalonan presiden dan wakil presiden yang mensyaratkan dukungan minimal dua fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak memiliki landasan hukum yang jelas.

Rio menegaskan, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) telah menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold (PT) menjadi 0 persen.

”Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan bahwa PT Presiden itu 0 persen,” kata Rio dilansir dari Antara seusai memimpin Rapat dan Konsolidasi Tim Task Force Partai Hanura se-Jawa Timur di Hotel Platinum Tunjungan, Surabaya.

Ketua Tim Task Force DPP Hanura tersebut mengingatkan, setiap kebijakan yang bertentangan dengan putusan MK dapat kembali diuji melalui mekanisme judicial review.

”Apapun yang dilakukan yang mengingkari atau membangkang dari putusan MK itu ketika dilakukan JR (judicial review) itu pasti kembali lagi ke 0 persen,” ujar Rio.

Sementara itu, Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) mulai menyusun strategi untuk merebut kembali porsi kursi legislatif di Jawa Timur.

Sebagai salah satu barometer politik nasional, Jatim dipandang sebagai medan tempur krusial bagi partai politik untuk mendongkrak perolehan suara menuju Pemilu 2029.

Langkah awal konsolidasi tersebut ditandai dengan pengumpulan seluruh pengurus Pengurus Anak Cabang (PAC) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) se-Jawa Timur di Surabaya.

​Wakil Ketua Umum yang juga Ketua Tim Task Force DPP Partai Hanura Petrice Rio Capella mengatakan, konsolidasi tingkat daerah difokuskan untuk membedah peta kekuatan di wilayah basis maupun zona lemah.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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