Targetkan Tiap Dapil Terisi, Hanura Jatim Siapkan Strategi Menuju Pemilu 2029

Rapat dan Konsolidasi Tim Task Force Partai Hanura se-Jawa Timur. (Dok. Hanura)
JawaPos.com - Wakil Ketua Umum Partai Hanura Patrice Rio Capella menilai wacana pencalonan presiden dan wakil presiden yang mensyaratkan dukungan minimal dua fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak memiliki landasan hukum yang jelas.
Rio menegaskan, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) telah menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold (PT) menjadi 0 persen.
”Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan bahwa PT Presiden itu 0 persen,” kata Rio dilansir dari Antara seusai memimpin Rapat dan Konsolidasi Tim Task Force Partai Hanura se-Jawa Timur di Hotel Platinum Tunjungan, Surabaya.
Ketua Tim Task Force DPP Hanura tersebut mengingatkan, setiap kebijakan yang bertentangan dengan putusan MK dapat kembali diuji melalui mekanisme judicial review.
”Apapun yang dilakukan yang mengingkari atau membangkang dari putusan MK itu ketika dilakukan JR (judicial review) itu pasti kembali lagi ke 0 persen,” ujar Rio.
Sementara itu, Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) mulai menyusun strategi untuk merebut kembali porsi kursi legislatif di Jawa Timur.
Baca Juga:Harga Minyak Mentah Bergerak Variatif Usai Pertemuan Diplomatik AS-Iran, Sinyal Positif Jalur Ekspor
Sebagai salah satu barometer politik nasional, Jatim dipandang sebagai medan tempur krusial bagi partai politik untuk mendongkrak perolehan suara menuju Pemilu 2029.
Langkah awal konsolidasi tersebut ditandai dengan pengumpulan seluruh pengurus Pengurus Anak Cabang (PAC) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) se-Jawa Timur di Surabaya.
Wakil Ketua Umum yang juga Ketua Tim Task Force DPP Partai Hanura Petrice Rio Capella mengatakan, konsolidasi tingkat daerah difokuskan untuk membedah peta kekuatan di wilayah basis maupun zona lemah.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda
Ariel NOAH 18 Tahun Menduda, Dekat dengan Wulan Guritno di Ultah ke-45
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
7 Kebiasaan yang Bikin Ban Motor Cepat Botak, Mana yang pernah Kamu Lakukan?
Viral Pegawai BGN Sindir Korban Keracunan MBG Sambil Makan Chicken Katsu
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Sudah Tak Jadi Menkeu, Uang Rp 100 Ribu Bertanda Tangan Purbaya Malah Diburu
10 Kali Sidang Kasus Kuota Haji, Saksi Beberkan Tak Ada Dugaan Kerugian Negara
Psikolog Umum Kompeten dan Siap Berikan Layanan di Puskesmas, Pendidikan, Organisasi serta Komunitas
Tak Lagi jadi Menkeu, Momen Purbaya Makan Bakso Berdua Istri dan Kembali Nyetir Sendiri
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022