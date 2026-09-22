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Rabu, 23 September 2026 | 01.36 WIB

Bank Jatim Gandeng DJKN dan KPKNL Untuk Akselerasi Penyelesaian Aset

Kantor pusat Bank Jatim di Surabaya (Dok. Bank Jatim) - Image

Kantor pusat Bank Jatim di Surabaya (Dok. Bank Jatim)

JawaPos.com - PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) memperkuat sinergi dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) serta Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Kerja sama ini dilakukan untuk mempercepat proses penyelesaian aset melalui gelaran Akselerasi Lelang KPKNL Tahun 2026.

Wakil Direktur Utama Bank Jatim R. Arief Wicaksono mengatakan akselerasi lelang bukan semata-mata sekadar mempercepat proses penawaran. Menurutnya, inisiatif ini menjadi bagian dari upaya perusahaan untuk mendorong penyelesaian aset secara lebih cepat, efektif, dan memberikan hasil yang optimal.

"Yang ingin kita dorong bersama adalah bagaimana proses penyelesaian aset bank dapat berjalan lebih cepat, lebih efektif, memiliki kepastian hukum, dan pada akhirnya memberikan hasil yang optimal," ujar Arief melalui siaran tertulisnya pada Selasa (22/9).

Kendati demikian, Arief mengingatkan, langkah percepatan ini sama sekali tidak boleh mengorbankan aspek legalitas, kepatuhan, kehati-hatian, maupun tata kelola perusahaan yang baik.

Forum Akselerasi Lelang KPKNL Tahun 2026 ini dinilainya menjadi momentum krusial untuk mempertemukan tiga perspektif yang saling melengkapi. Ketiga perspektif tersebut meliputi pandangan dari sisi perbankan, regulator dan pelaksana lelang, serta dari kacamata hukum.

Editor: Diar Candra
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