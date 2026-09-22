Bank Jatim Gandeng DJKN dan KPKNL Untuk Akselerasi Penyelesaian Aset

Kantor pusat Bank Jatim di Surabaya (Dok. Bank Jatim)
JawaPos.com - PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) memperkuat sinergi dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) serta Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Kerja sama ini dilakukan untuk mempercepat proses penyelesaian aset melalui gelaran Akselerasi Lelang KPKNL Tahun 2026.
Wakil Direktur Utama Bank Jatim R. Arief Wicaksono mengatakan akselerasi lelang bukan semata-mata sekadar mempercepat proses penawaran. Menurutnya, inisiatif ini menjadi bagian dari upaya perusahaan untuk mendorong penyelesaian aset secara lebih cepat, efektif, dan memberikan hasil yang optimal.
"Yang ingin kita dorong bersama adalah bagaimana proses penyelesaian aset bank dapat berjalan lebih cepat, lebih efektif, memiliki kepastian hukum, dan pada akhirnya memberikan hasil yang optimal," ujar Arief melalui siaran tertulisnya pada Selasa (22/9).
Kendati demikian, Arief mengingatkan, langkah percepatan ini sama sekali tidak boleh mengorbankan aspek legalitas, kepatuhan, kehati-hatian, maupun tata kelola perusahaan yang baik.
Forum Akselerasi Lelang KPKNL Tahun 2026 ini dinilainya menjadi momentum krusial untuk mempertemukan tiga perspektif yang saling melengkapi. Ketiga perspektif tersebut meliputi pandangan dari sisi perbankan, regulator dan pelaksana lelang, serta dari kacamata hukum.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda
Prediksi Skor Fiorentina vs Napoli: Peluang I Partenopei Petik 3 Poin di Stadion Artemio Franchi
Ariel NOAH 18 Tahun Menduda, Dekat dengan Wulan Guritno di Ultah ke-45
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Real Betis di Liga Spanyol: Los Verdiblancos Menang Lagi
Prediksi Skor Getafe vs Malaga di Liga Spanyol: Azulones Libas Perlawanan Tim Tamu
Prediksi Skor Villarreal vs Levante di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Libas Tim Tamu
Prediksi Skor Schalke 04 vs Elversberg di Liga Jerman: Duel Tim Papan Tengah Rawan Imbang
Prediksi Skor Parma vs Genoa di Liga Italia: Duel Tim Papan Bawah Berakhir Imbang
Prediksi Skor FC Twente vs PSV Eindhoven: Pemuncak Klasemen Berpeluang Pesta Gol
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022