Logo JawaPos
HomeBerita Daerah
Author avatar - Image
ARM
Selasa, 22 September 2026 | 16.07 WIB

Capaian Membanggakan, Festival Tong-Tong Sumenep Kembali Masuk Daftar Karisma Event Nusantara 2026

Festival Musik Tong-Tong Sumenep masuk dalam Karisma Event Nusantara 2026 yang dinaungi Kementerian Pariwisata RI (Radar Madura) - Image

Festival Musik Tong-Tong Sumenep masuk dalam Karisma Event Nusantara 2026 yang dinaungi Kementerian Pariwisata RI (Radar Madura)

JawaPos.com – Festival Musik Tong-Tong kembali mengharumkan nama Kabupaten Sumenep. Event budaya Sumenep tersebut masuk dalam daftar Karisma Event Nusantara (KEN) 2026. Pencapaian itu menjadi yang kedua kalinya setelah festival serupa memperoleh penghargaan pada KEN tahun sebelumnya.

Dikutip dari situs Kementerian Pariwisata, KEN menghadirkan rangkaian event unggulan terkurasi yang menampilkan kekayaan budaya, seni, kuliner, musik, dan karnaval. Program ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan event daerah, memperkuat identitas destinasi, serta mendorong pergerakan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara.

Tahun 2026 ini, ada 125 event dari 38 provinsi di Indonesia yang masuk dalam daftar event budaya yang dikurasi Kemenpar.

Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo menyampaikan apresiasi atas capaian tersebut. Menurutnya, Festival Musik Tong-Tong menjadi satu-satunya event dari Madura yang masuk dalam KEN 2026.

"Kami melaksanakan event ini secara konsisten. Alhamdulillah, kerja keras seluruh pihak akhirnya membuahkan hasil dengan kembali masuknya Festival Musik Tongtong ke dalam KEN 2026," katanya.

Editor: Diar Candra
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Tongtong Sumenep Tembus KEN 2026, Jadi Magnet Wisata Budaya - Image
Nasional

Tongtong Sumenep Tembus KEN 2026, Jadi Magnet Wisata Budaya

Selasa, 15 September 2026 | 22.45 WIB

Perpaduan Tradisi dan Kreasi, Festival Tong-Tong Sumenep Sukses Pikat Ribuan Warga - Image
Berita Daerah

Perpaduan Tradisi dan Kreasi, Festival Tong-Tong Sumenep Sukses Pikat Ribuan Warga

Senin, 7 September 2026 | 00.12 WIB

Tong-Tong, Warisan Budaya yang Terus Berdenyut dan Lestari di Sumenep - Image
Berita Daerah

Tong-Tong, Warisan Budaya yang Terus Berdenyut dan Lestari di Sumenep

Minggu, 20 September 2026 | 21.10 WIB

Terpopuler

Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda - Image
1

Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda

2

Prediksi Skor Fiorentina vs Napoli: Peluang I Partenopei Petik 3 Poin di Stadion Artemio Franchi

3

Ariel NOAH 18 Tahun Menduda, Dekat dengan Wulan Guritno di Ultah ke-45

4

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

5

Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Real Betis di Liga Spanyol: Los Verdiblancos Menang Lagi

6

Prediksi Skor Getafe vs Malaga di Liga Spanyol: Azulones Libas Perlawanan Tim Tamu

7

Prediksi Skor Villarreal vs Levante di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Libas Tim Tamu

8

Prediksi Skor Schalke 04 vs Elversberg di Liga Jerman: Duel Tim Papan Tengah Rawan Imbang

9

Prediksi Skor Parma vs Genoa di Liga Italia: Duel Tim Papan Bawah Berakhir Imbang

10

Prediksi Skor FC Twente vs PSV Eindhoven: Pemuncak Klasemen Berpeluang Pesta Gol

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore