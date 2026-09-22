Capaian Membanggakan, Festival Tong-Tong Sumenep Kembali Masuk Daftar Karisma Event Nusantara 2026

JawaPos.com – Festival Musik Tong-Tong kembali mengharumkan nama Kabupaten Sumenep. Event budaya Sumenep tersebut masuk dalam daftar Karisma Event Nusantara (KEN) 2026. Pencapaian itu menjadi yang kedua kalinya setelah festival serupa memperoleh penghargaan pada KEN tahun sebelumnya.

Dikutip dari situs Kementerian Pariwisata, KEN menghadirkan rangkaian event unggulan terkurasi yang menampilkan kekayaan budaya, seni, kuliner, musik, dan karnaval. Program ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan event daerah, memperkuat identitas destinasi, serta mendorong pergerakan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara.

Tahun 2026 ini, ada 125 event dari 38 provinsi di Indonesia yang masuk dalam daftar event budaya yang dikurasi Kemenpar.

Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo menyampaikan apresiasi atas capaian tersebut. Menurutnya, Festival Musik Tong-Tong menjadi satu-satunya event dari Madura yang masuk dalam KEN 2026.