Kementerian PU Respons Cepat Bencana NTT, Pulihkan Akses Jalan dan Sediakan Kebutuhan Dasar

Kementerian PU bergerak cepat dan komprehensif tangani dampak gempa dan bencana ikutan di NTT. (Istimewa)
JawaPos.com – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bergerak cepat dan komprehensif menangani dampak gempa dan bencana ikutan di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Dalam rentang waktu kurang dari dua pekan, seluruh akses jalan dan jembatan nasional yang terputus telah difungsionalkan kembali guna menjamin kelancaran jalur evakuasi, distribusi logistik, dan pergerakan tenaga kesehatan.
Staf Khusus Menteri Pekerjaan Umum Jemmy Setiawan menegaskan, kehadiran pemerintah di tengah situasi krisis tidak sekadar bersifat seremonial.
Intensitas kunjungan Menteri PU yang berkali-kali turun langsung ke lapangan membuktikan keseriusan kementerian dalam mengawal tuntas pemulihan infrastruktur.
”Kementerian Pekerjaan Umum bekerja dengan satu urutan yang jelas: membuka akses, memastikan layanan dasar tersedia, memeriksa tingkat kerusakan, lalu menyiapkan penanganan lanjutan,” ujar Jemmy Setiawan dilansir dari Antara.
Dalam rentang waktu kurang dari dua pekan, seluruh akses jalan dan jembatan nasional yang terputus kini telah difungsionalkan kembali 100 persen guna menjamin kelancaran jalur evakuasi, distribusi logistik, dan pergerakan tenaga kesehatan.
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”Urutan ini penting karena setiap ruas jalan yang terputus dapat menghambat pertolongan, setiap sumber air yang terganggu dapat memperbesar risiko kesehatan, dan setiap fasilitas publik yang belum dinilai dapat menimbulkan bahaya baru bagi masyarakat,” papar Jemmy Setiawan.
Jemmy Setiawan menjelaskan, pencapaian fungsional 100 persen ini adalah respons kedaruratan yang mutlak diperlukan agar mobilitas pulih kembali.
”Fungsional 100 persen tentu tidak berarti seluruh penanganan permanen telah selesai. Maknanya, keadaan darurat berhasil dilewati agar operasi tanggap darurat dapat berlangsung, sementara perbaikan yang lebih permanen disiapkan berdasarkan hasil verifikasi teknis,” terang Jemmy Setiawan.
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