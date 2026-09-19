Logo JawaPos
HomeBerita Daerah
Author avatar - Image
Abdul Rahman
Sabtu, 19 September 2026 | 16.10 WIB

Dimulai Sejak 2005 dan Terus Dikembangkan, Royal Family Perbarui HGB hingga 30 Tahun

Tampak udara kawasan hunian Royal Family di Pantai Marina, Semarang. (istimewa) - Image

Tampak udara kawasan hunian Royal Family di Pantai Marina, Semarang. (istimewa)

JawaPos.com - Pengembangan kawasan hunian di Kota Semarang terus berlangsung seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap lingkungan tempat tinggal yang tidak hanya menyediakan rumah, tetapi juga fasilitas pendukung.

Salah satu kawasan yang masih menjalani proses pengembangan adalah Royal Family di kawasan Pantai Marina, Semarang Utara. Kawasan ini mulai dikembangkan sejak 2005 dan hingga kini telah melewati lebih dari dua dekade perjalanan pembangunan.

Dari total lahan sekitar 30 hektare, kurang lebih 11 hektare telah menjadi area terbangun hingga 2026. Pengembangan dilakukan secara bertahap melalui sejumlah cluster, sekaligus membangun fasilitas yang menjadi bagian dari lingkungan hunian.

Pada tahap awal, pengembangan dimulai dengan pembenahan lahan dan bangunan pada 2005. Rumah contoh dibangun dan dilengkapi desain interior sebagai bagian dari tahap awal pemasaran kawasan.

Tiga tahun berselang, pengembangan memasuki tahap berikutnya melalui cluster Sunrise dan Victoria. Masing-masing cluster dikembangkan dengan jumlah unit yang berbeda, melanjutkan konsep pembangunan kawasan secara bertahap.

Stefen, Marketing Royal Family, mengatakan proses pengembangan kawasan memang dilakukan dalam jangka panjang dengan mempertimbangkan kebutuhan lingkungan hunian secara keseluruhan.

Pengembangan kawasan hunian merupakan proses yang berjalan secara bertahap. Setiap tahap pembangunan diarahkan untuk membentuk kawasan yang dapat berkembang dan memiliki lingkungan pendukung bagi penghuninya,” ujar Stefen melalui keterangan tertulis.

Dalam perjalanannya, Royal Family Residence dikembangkan sebanyak 175 unit. Sementara cluster Sunrise terdiri dari 88 unit dan Victoria mencapai 102 unit.

Kawasan tersebut juga memiliki Royal Dome yang difungsikan sebagai club house dan menjadi salah satu fasilitas pendukung bagi lingkungan hunian.

Editor: Abdul Rahman
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Semarang ke Temanggung Naik Apa? Ini Pilihan Bus dan Shuttle, Tarif, Jadwal, dan Waktu Tempuh - Image
Travelling

Semarang ke Temanggung Naik Apa? Ini Pilihan Bus dan Shuttle, Tarif, Jadwal, dan Waktu Tempuh

Jumat, 18 September 2026 | 04.43 WIB

PSIS Tebar Harapan Lewat Kegiatan Sosial di Semarang - Image
Sepak Bola Indonesia

PSIS Tebar Harapan Lewat Kegiatan Sosial di Semarang

Jumat, 11 September 2026 | 21.48 WIB

Naik Bus dari Semarang ke Kendal? Ini Rute, Tarif, dan Waktu Tempuh yang Perlu Diketahui - Image
Travelling

Naik Bus dari Semarang ke Kendal? Ini Rute, Tarif, dan Waktu Tempuh yang Perlu Diketahui

Kamis, 10 September 2026 | 00.09 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Celtic vs Ferencvaros di Liga Europa: Kans The Hoops Permalukan Lawan di Celtic Park - Image
1

Prediksi Skor Celtic vs Ferencvaros di Liga Europa: Kans The Hoops Permalukan Lawan di Celtic Park

2

Prediksi Skor Malaga vs Villarreal di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Siap Bombardir Tuan Rumah

3

Prediksi Skor Lillestrom vs Torreense di Liga Europa: Kans Kanarifuglene Menang di Arasen Stadion

4

Prediksi Skor Real Betis vs Getafe di Liga Spanyol: Los Verdiblancos Siap Sikat Perlawanan Tim Tamu

5

Prediksi Skor Besiktas vs Marseille di Liga Europa: Kara Kartallar Cabik-cabik Tim Tamu di Tupras

6

Prediksi Skor Arema FC vs Persik Kediri di Super League: Macan Putih Kembali Jinakkan Singo Edan!

7

Prediksi Skor Viktoria Plzen vs Union SG di Liga Europa: Duel Sengit Berpotensi Imbang

8

Prediksi Susunan Pemain Manchester City vs Norwich: Maresca Rotasi Skuad

9

Prediksi Skor Levski Sofia vs Red Bull Salzburg di Liga Europa: Misi Die Roten Bullen Curi Poin

10

Prediksi Skor Real Sociedad vs Bournemouth di Liga Europa: Txuri-urdin Bakal Kesulitan Redam Lawan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore