Dimulai Sejak 2005 dan Terus Dikembangkan, Royal Family Perbarui HGB hingga 30 Tahun

Tampak udara kawasan hunian Royal Family di Pantai Marina, Semarang. (istimewa)
JawaPos.com - Pengembangan kawasan hunian di Kota Semarang terus berlangsung seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap lingkungan tempat tinggal yang tidak hanya menyediakan rumah, tetapi juga fasilitas pendukung.
Salah satu kawasan yang masih menjalani proses pengembangan adalah Royal Family di kawasan Pantai Marina, Semarang Utara. Kawasan ini mulai dikembangkan sejak 2005 dan hingga kini telah melewati lebih dari dua dekade perjalanan pembangunan.
Dari total lahan sekitar 30 hektare, kurang lebih 11 hektare telah menjadi area terbangun hingga 2026. Pengembangan dilakukan secara bertahap melalui sejumlah cluster, sekaligus membangun fasilitas yang menjadi bagian dari lingkungan hunian.
Pada tahap awal, pengembangan dimulai dengan pembenahan lahan dan bangunan pada 2005. Rumah contoh dibangun dan dilengkapi desain interior sebagai bagian dari tahap awal pemasaran kawasan.
Tiga tahun berselang, pengembangan memasuki tahap berikutnya melalui cluster Sunrise dan Victoria. Masing-masing cluster dikembangkan dengan jumlah unit yang berbeda, melanjutkan konsep pembangunan kawasan secara bertahap.
Stefen, Marketing Royal Family, mengatakan proses pengembangan kawasan memang dilakukan dalam jangka panjang dengan mempertimbangkan kebutuhan lingkungan hunian secara keseluruhan.
“Pengembangan kawasan hunian merupakan proses yang berjalan secara bertahap. Setiap tahap pembangunan diarahkan untuk membentuk kawasan yang dapat berkembang dan memiliki lingkungan pendukung bagi penghuninya,” ujar Stefen melalui keterangan tertulis.
Dalam perjalanannya, Royal Family Residence dikembangkan sebanyak 175 unit. Sementara cluster Sunrise terdiri dari 88 unit dan Victoria mencapai 102 unit.
Kawasan tersebut juga memiliki Royal Dome yang difungsikan sebagai club house dan menjadi salah satu fasilitas pendukung bagi lingkungan hunian.
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