Bupati Sumenep Minta Tradisi Musik Tong-Tong Tak Berhenti di Festival

Festival musik tong-tong di Sumenep. (Istimewa)
JawaPos.com – Kesenian tradisional musik tong-tong diharapkan tidak sekadar menjadi hiburan musiman yang hanya muncul saat gelaran festival atau kegiatan seremonial semata.
Bupati Sumenep Achmad Fauzi memberikan penekanan khusus kepada seluruh warganya untuk terus memainkan, merawat, dan melestarikan kekayaan budaya asli Madura tersebut di kehidupan sehari-hari.
"Pemerintah daerah mengharapkan seni budaya musik tong-tong ini terus bertahan dan lestari di tengah-tengah masyarakat. Tidak tergerus perubahan zaman apa pun," kata Fauzi.
Menurut orang nomor satu di Pemkab Sumenep ini tanggung jawab pelestarian budaya tidak bisa dan tidak boleh hanya dibebankan di pundak pemerintah. Seluruh elemen masyarakat didorong untuk mengambil peran aktif menjaga keberlangsungan eksistensi musik tong-tong agar dapat terus dinikmati oleh generasi-generasi mendatang.
"Seluruh masyarakat harus memberikan kontribusi positif mencintai kesenian ini. Karena pemerintah dan masyarakat mempunyai tanggung jawab bersama untuk menjaga dan merawatnya," ucap Bupati Fauzi.
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Jawa Pos
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