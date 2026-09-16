Gempa Dangkal Magnitudo 2,2 Guncang Bandung, Terasa Sampai Pangalengan

JawaPos.com - Gempa bumi dangkal berkekuatan magnitudo 2,2 mengguncang wilayah Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu (16/9) pagi.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat getaran terjadi pada pukul 06.21 WIB dan dirasakan hingga wilayah Pangalengan.

Berdasarkan laporan resmi dari BMKG, pusat gempa bumi berada di darat, tepatnya 26 kilometer arah selatan Kabupaten Bandung.

Gempa ini memiliki tingkat kedalaman yang tergolong sangat dangkal, yakni 5 kilometer di bawah permukaan tanah.

"Info Gempa dirasakan mag 2.2, lokasi pusat gempa berada di darat 26 km selatan Kab. Bandung," tulis laporan BMKG.

Secara koordinat geografis, titik episentrum guncangan terletak pada 7,25 LS dan 107,58 BT.

Dirasakan hingga Pangalengan Meskipun berkekuatan relatif kecil, sejumlah warga Kabupaten Bandung melaporkan merasakan getaran. Skala intensitas gempa tercatat berada pada MMI II di wilayah Pangalengan.

Skala MMI II menandakan bahwa getaran dirasakan oleh beberapa orang dan membuat benda-benda ringan yang digantung bergoyang.

Hingga saat ini, BMKG belum merilis laporan resmi mengenai dampak kerusakan maupun potensi gempa susulan akibat peristiwa ini.