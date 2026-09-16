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Ryandi Zahdomo
Rabu, 16 September 2026 | 14.48 WIB

Gempa Dangkal Magnitudo 2,2 Guncang Bandung, Terasa Sampai Pangalengan

Gempa Magnitudo 2.2 mengguncang Bandung, pusat gempa berada di Selatan Bandung dan terasa sampai Pangalengan. (X @InfoBMKG) - Image

Gempa Magnitudo 2.2 mengguncang Bandung, pusat gempa berada di Selatan Bandung dan terasa sampai Pangalengan. (X @InfoBMKG)

JawaPos.com - Gempa bumi dangkal berkekuatan magnitudo 2,2 mengguncang wilayah Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu (16/9) pagi.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat getaran terjadi pada pukul 06.21 WIB dan dirasakan hingga wilayah Pangalengan.

Berdasarkan laporan resmi dari BMKG, pusat gempa bumi berada di darat, tepatnya 26 kilometer arah selatan Kabupaten Bandung.

Gempa ini memiliki tingkat kedalaman yang tergolong sangat dangkal, yakni 5 kilometer di bawah permukaan tanah.

"Info Gempa dirasakan mag 2.2, lokasi pusat gempa berada di darat 26 km selatan Kab. Bandung," tulis laporan BMKG.

Secara koordinat geografis, titik episentrum guncangan terletak pada 7,25 LS dan 107,58 BT.

Dirasakan hingga Pangalengan

Meskipun berkekuatan relatif kecil, sejumlah warga Kabupaten Bandung melaporkan merasakan getaran. Skala intensitas gempa tercatat berada pada MMI II di wilayah Pangalengan.

Skala MMI II menandakan bahwa getaran dirasakan oleh beberapa orang dan membuat benda-benda ringan yang digantung bergoyang.

Hingga saat ini, BMKG belum merilis laporan resmi mengenai dampak kerusakan maupun potensi gempa susulan akibat peristiwa ini.

Masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang belum terverifikasi kebenarannya.

Editor: Bayu Putra
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