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Ryandi Zahdomo
Selasa, 15 September 2026 | 17.33 WIB

Tim Penampil Karnaval Pekalongan Minta Maaf soal Kostum Unsur Satanic

Salah satu adegan dalam Simbang Kulon Night Carnival (SKNC) 2026 yang viral karena diduga mengusung unsur satanic di Pekalongan. (Istimewa) - Image

Salah satu adegan dalam Simbang Kulon Night Carnival (SKNC) 2026 yang viral karena diduga mengusung unsur satanic di Pekalongan. (Istimewa)

JawaPos.com - Tim Simone, penampil di Simbang Kulon Night Carnival (SKNC) 2026 Pekalongan yang viral karena diduga mengusung unsur satanic, akhirnya meminta maaf ke publik.

Mereka mengaku hanya menyewa kostum untuk tampil di karnaval tanpa memahami maknanya.

Perwakilan Tim Simone, M. Akhid, menegaskan aksi panggung yang memicu kontroversi di Kota Santri tersebut murni terjadi karena keterbatasan literasi timnya, bukan sengaja menggelar pertunjukan bermakna ritual.

"Kami dari perwakilan Tim Simone meminta maaf. Kami menyesal karena kami kurang literasi," ujar Akhid, dikutip dari Metro Pekalongan (JawaPos Group), Selasa (15/9).

Berawal dari Referensi YouTube dan Kostum Sewaan

Akhid menjelaskan, konsep pertunjukan murni lahir dari ketertarikan tim terhadap visual kostum unik dalam berbagai festival di daerah lain.

Seluruh ide peragaan dan gerakan disusun mandiri dengan melihat tayangan di platform video.

"Kalau awalnya kami tidak tahu mengenai apa itu ritual satanic. Kami hanya melihat apa yang menurut kami unik dari festival lain, lalu kami sewa (kostum), lalu kami adaptasi di sini," kata Akhid.

Kostum bernuansa monster tersebut disewa langsung dari Malang, Jawa Timur. Sementara itu, rancangan gerakannya mengadaptasi referensi video pertunjukan karnaval dari daerah seperti Malang dan Magelang.

Mereka beranggapan tampilan tersebut sekadar konsep visual yang menarik untuk memeriahkan acara.

Sorotan Publik dan Duka di Tengah Kontroversi

Pertunjukan SKNC 2026 di Pekalongan menuai perbincangan hangat publik setelah videonya beredar.

Editor: Bayu Putra
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