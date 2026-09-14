Dukung Hidup Sehat, Savana Hotel & Convention Malang Gelar Kelas Yoga

JawaPos.com – Antusiasme masyarakat Malang Raya terhadap tren gaya hidup sehat kian meningkat. Hal tersebut tercermin dalam suksesnya gelaran Her Inner Glow Mat Yoga Class Batch 2 yang dihelat di Savana Hotel & Convention Malang, Minggu (13/9/2026).

Berlangsung di Prefunction Gaharu Meeting Room Lantai 2 Savana Hotel & Convention Malang, agenda kebugaran ini bergulir sejak pukul 06.00 hingga 09.00 WIB. Sejak pukul 05.30 WIB, puluhan peserta terpantau sudah memadati meja registrasi ulang untuk mengikuti rangkaian acara.

Supervisor Digital Marketing Savana Hotel & Convention Malang, Clarissa Desyanta, mengungkapkan bahwa kegiatan ini merupakan respons positif dan kelanjutan dari kelas yoga perdana yang telah sukses dilaksanakan pada Agustus lalu.

"Untuk Batch 2 ini target awal kami sekitar 50 peserta. Namun antusiasmenya cukup tinggi hingga yang hadir mencapai sekitar 53 orang," ujar Clarissa.

Menariknya, para peserta tidak hanya datang dari kalangan masyarakat umum, melainkan juga melibatkan member Prestige Fitness, murid-murid binaan Coach Dhea, sejumlah tamu undangan, hingga komunitas dari Xrista SkinLab.

Savana Hotel menggandeng Prestige Fitness dengan menghadirkan Coach Dhea sebagai pemandu instruktur yoga, lengkap dengan sentuhan visual tematik berupa dresscode bernuansa warna pastel yang memberi atmosfer ceria dan segar.

Aktivitas kali ini tidak semata-mata berfokus pada gerakan fisik mat yoga. Para peserta disuguhi rangkaian edukasi gaya hidup komprehensif, salah satunya sesi talkshow kesehatan dan kecantikan bersama dr. Dinda Wanodya dari Xrista SkinLab serta Natalia Margaretha dari Prodia. Melalui kolaborasi tersebut, peserta mendapatkan kesempatan emas berkonsultasi langsung sekaligus memperoleh layanan pengecekan kondisi kulit dan tes kesehatan dasar secara cuma-cuma.

"Konsepnya memang bukan hanya yoga. Kami ingin mengajak peserta menjalani healthy life, sekaligus memberikan pengalaman yang lengkap mulai dari olahraga, kesehatan, hingga beauty," jelas Clarissa.

Hanya dengan biaya pendaftaran terjangkau sebesar Rp 50 ribu, seluruh partisipan berhak membawa pulang fasilitas berupa healthy snack dan minuman bernutrisi racikan Savana Hotel, goodie bag eksklusif, cek kondisi kulit bersama Xrista SkinLab, serta pemeriksaan medis dari Prodia. Keseruan kian bertambah lewat aneka sesi kuis dan games berhadiah yang disokong penuh oleh para mitra kolaborasi, mulai dari Xrista SkinLab, Prodia, Revlon, hingga Malang Strudel.