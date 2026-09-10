Kemarau Ekstrem, Warga Desa di Tanah Bumbu Berharap Sumber Air dari Embung

Embung Mangkalapi ketika dalam persiapan pembangunan. (Dok. PT CK)
JawaPos.com - Musim kemarau ekstrem yang melanda di Kalimantan Selatan (Kalsel) berdampak dengan kekeringan bagi warga Desa Mangkalapi, Kecamatan Teluk Kepayang, Kabupaten Tanah Bumbu.
Kekeringan itu diperparah dengan kawasan mereka cukup jauh dari sungai. Sehingga, pasokan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari sulit didapatkan.
Kini warga setempat berharap sumber air dari embung. Embung itu dibangun di lahan yang dihibahkan Kepala Desa Mangkalapi, Sahrani. Pembangunannya dilakukan oleh PT Cipta Kridatama (CK), sebuah perusahaan jasa pertambangan yang beroperasi di kabupaten tersebut.
Adapun embung itu berukuran 30 meter x 70 meter dengan kedalaman mencapai 8 meter. Saat ini sedang pengeboran dalam untuk mengisi atau menggenangi embung masih terus berlangsung.
Camat Teluk Kepayang Joni Swarno mengatakan, saat musim kemarau ini warga menghadapi kesulitan air. Sekitar 250-an rumah tangga membutuhkan pasokan air bersih. Permukiman cukup jauh dari sungai. "Sejumlah pengeboran sebelumnya juga belum menemukan sumber air memadai," ujar Joni Swarno pada Kamis (10/9).
Kehadiran embung menjadi langkah penting membantu masyarakat menghadapi kelangkaan air bersih saat kemarau. "Kami berharap proses penggenangan segera tuntas sehingga fasilitas dimanfaatkan penuh oleh masyarakat, terutama menjelang puncak kemarau berikutnya,” tutupnya.
Sementara itu, Direktur CK Roni Setyawan mengatakan, kehadiran perusahaan di suatu wilayah harus memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat di sekitarnya. Air bersih dipilih sebagai titik awal. Alasannya, berhubungan dengan kesehatan keluarga, ketahanan pangan, hingga kesiapan warga menghadapi kemarau panjang.
Dalam pembangunannya, masyarakat terlibat sejak dari perencanaan hingga perawatan embung. Ke depan, masyarakat ikut mengelolanya dan manfaatnya bisa dirasakan setiap hari. "Embung Mangkalapi adalah komitmen CK untuk hadir dengan solusi yang dirasakan langsung masyarakat," kata Roni Setyawan.
Baca Juga:Musim Kemarau 2025 di Jatim Diprediksi Lebih Pendek dan Terlambat, Warga Diminta Tetap Waspada Cuaca Ekstrem
Selain membangun embung, PT CK melakukan pengeboran sumber air, pembangunan tower penampungan, pemasangan jaringan pipa, dan sambungan ke sekitar 250 rumah warga. Pengeboran telah mencapai kedalaman 95 meter dari target sekitar 110 meter. Jaringan pipa dari embung menuju tower juga sudah selesai dibangun.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar
Viral Pernyataan Pribadi Deputi Bakom soal Antek Asing di Balik Erupsi 6 Gunung Api di Indonesia
Prediksi Skor Bournemouth vs Lincoln City di Carabao Cup: The Cherries Menang Lewat Adu Penalti
Kronologi Kecelakaan Maut BYD M6 di Kembangan Jakbar, Ibu dan Anak Meninggal di TKP
Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan
Prediksi Skor Fenerbahce vs Roma di Liga Champions: Duel Seru Berpotensi Seri
Kasus Keracunan MBG Berastagi Sisakan Masalah Serius, Siswa Alami Gangguan Saraf hingga Jantung
Prediksi Skor Sporting Lisbon vs Galatasaray di Liga Champions: Leões Sikat Tim Tamu di Kandang
Prediksi Skor Crystal Palace vs Middlesbrough di Carabao Cup: The Boro Siap Permalukan Tuan Rumah
Polisi Sebut Human Error Dibalik Kecelakaan Maut BYD M6 yang Tewaskan Sekeluarga di Kembangan Jakbar