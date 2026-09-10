65 Kilogram sabu-Sabu Nyaris Masuk Bengkalis Riau, Diselundupkan lewat Laut

Penampakan barang bukti 65 kg sabu-sabu yang disita Polres Bengkalis dan Polsek Bantan dari satu unit mobil pikap, diduga berasal dari Malaysia. (Polres Bengkalis via Antara)
JawaPos.com – Wilayah Kabupaten Bengkalis, Riau, nyaris dimasuki narkoba jenis sabu-sabu dalam jumlah besar.
65 Kilogram sabu-sabu yang diduga berasal dari Malaysia itu diselundupkan lewat jalur laut dan berhasil disita oleh jajaran Polres Bengkalis dan Polsek Bantan.
Kasat Narkoba Polres Bengkalis AKP Tidar Laksono mengatakan, pengungkapan kasus ini berawal dari informasi masyarakat mengenai adanya dugaan pengiriman narkotika dari Malaysia.
Menindaklanjuti informasi itu, personel Polsek Bantan melakukan penelusuran di sepanjang garis Pantai.
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Akhirnya, didapatkan informasi bahwa ada transaksi sabu-sabu yang akan dilakukan di Desa Bantan Air pada Rabu (10/9).
"Pukul 07.00 WIB, petugas mendapati satu unit mobil pikap yang dikemudikan seorang pria berinisial S dalam keadaan mencurigakan. Petugas kemudian menghentikan kendaraan itu dan melakukan pemeriksaan serta penggeledahan," katanya.
Hasilnya, petugas menemukan empat karung berisi 65 bungkus yang diduga narkotika jenis sabu-sabu.
S bersama barang bukti kemudian diamankan ke Mapolsek Bantan untuk dilakukan pemeriksaan dan pengembangan lebih lanjut.
Dari hasil pengembangan, petugas kemudian mengamankan dua orang lainnya berinisial ST dan P.
Keduanya diduga terlibat dalam proses membawa barang tersebut dari jalur laut menuju daratan menggunakan satu unit kapal motor atau pompong nelayan.
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Jawa Pos
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