Kesehatan Mental Bisa Terganggu, Kenali 5 Kebiasaan Pemicunya

JawaPos.com - Di tengah padatnya aktivitas dan tuntutan kehidupan sehari-hari, banyak orang lebih fokus menjaga kesehatan fisik dibandingkan kondisi mental. Padahal, kesehatan mental memiliki peran yang sama pentingnya dalam menjaga kualitas hidup dan produktivitas.

Tanpa disadari, sejumlah kebiasaan sehari-hari dapat memberikan dampak negatif terhadap kesejahteraan emosional jika dilakukan terus-menerus. Dalam jangka panjang, kebiasaan tersebut berpotensi meningkatkan stres, mengganggu konsentrasi, menguras energi, hingga memengaruhi suasana hati.

Mengenali kebiasaan yang kurang sehat menjadi langkah awal untuk menjaga keseimbangan emosional dan mencegah dampak yang lebih serius. Melansir English Jagran, berikut lima kebiasaan yang dapat memengaruhi kesehatan mental apabila terus dilakukan

1. Berusaha menyenangkan orang lain

Kebiasaan menyenangkan orang lain muncul ketika Anda terus-menerus memprioritaskan kebutuhan, pendapat, dan persetujuan orang lain di atas kebutuhan, pendapat, dan persetujuan sendiri.

Ketika mengatakan tidak menjadi lebih sulit daripada menanggung beban stres dan panik.

Kebiasaan ini biasanya didorong oleh rasa takut akan penolakan atau konflik.

Bagaimana cara memperbaikinya?

Bangun batasan yang sehat, pahami bahwa orang lain bukanlah tanggung jawab Anda dan tidak apa-apa mengecewakan orang lain sesekali untuk melindungi energi dan kesejahteraan mental Anda.