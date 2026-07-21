Logo JawaPos
HomeLifestyle
Author avatar - Image
Rabbany Wanadriani
Selasa, 21 Juli 2026 | 22.42 WIB

Kesehatan Mental Bisa Terganggu, Kenali 5 Kebiasaan Pemicunya

Ilustrasi Orang yang Mengalami Stress Saat Bekerja. (Freepik) - Image

Ilustrasi Orang yang Mengalami Stress Saat Bekerja. (Freepik)

JawaPos.com - Di tengah padatnya aktivitas dan tuntutan kehidupan sehari-hari, banyak orang lebih fokus menjaga kesehatan fisik dibandingkan kondisi mental. Padahal, kesehatan mental memiliki peran yang sama pentingnya dalam menjaga kualitas hidup dan produktivitas.

Tanpa disadari, sejumlah kebiasaan sehari-hari dapat memberikan dampak negatif terhadap kesejahteraan emosional jika dilakukan terus-menerus. Dalam jangka panjang, kebiasaan tersebut berpotensi meningkatkan stres, mengganggu konsentrasi, menguras energi, hingga memengaruhi suasana hati.

Mengenali kebiasaan yang kurang sehat menjadi langkah awal untuk menjaga keseimbangan emosional dan mencegah dampak yang lebih serius. Melansir English Jagran, berikut lima kebiasaan yang dapat memengaruhi kesehatan mental apabila terus dilakukan

1. Berusaha menyenangkan orang lain

Kebiasaan menyenangkan orang lain muncul ketika Anda terus-menerus memprioritaskan kebutuhan, pendapat, dan persetujuan orang lain di atas kebutuhan, pendapat, dan persetujuan sendiri.

Ketika mengatakan tidak menjadi lebih sulit daripada menanggung beban stres dan panik.

Kebiasaan ini biasanya didorong oleh rasa takut akan penolakan atau konflik.

Bagaimana cara memperbaikinya?

Bangun batasan yang sehat, pahami bahwa orang lain bukanlah tanggung jawab Anda dan tidak apa-apa mengecewakan orang lain sesekali untuk melindungi energi dan kesejahteraan mental Anda.

2. Memeriksa ponsel di pagi hari

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
Erdogan Sebut Israel sebagai Pemicu Utama Krisis di Timur Tengah - Image
Internasional

Erdogan Sebut Israel sebagai Pemicu Utama Krisis di Timur Tengah

Minggu, 17 Mei 2026 | 16.13 WIB

4 Makanan yang Jadi Pemicu Keringat Berlebih, Apa Saja? - Image
Kesehatan

4 Makanan yang Jadi Pemicu Keringat Berlebih, Apa Saja?

Senin, 11 Mei 2026 | 22.21 WIB

Ahli Otomotif Sebut Kepanikan Driver Taksi Green SM saat Melintasi Rel Bisa Jadi Faktor Pemicu Kecelakaan Kereta di Bekasi - Image
Otomotif

Ahli Otomotif Sebut Kepanikan Driver Taksi Green SM saat Melintasi Rel Bisa Jadi Faktor Pemicu Kecelakaan Kereta di Bekasi

Selasa, 5 Mei 2026 | 02.33 WIB

Terpopuler

Presiden Prabowo Hadiri Panen Raya TNI: Hari Ini Saya Bahagia - Image
1

Presiden Prabowo Hadiri Panen Raya TNI: Hari Ini Saya Bahagia

2

Taruhan 3 Hektar Kebun Sawit Rp 420 Juta demi Final Spanyol vs Argentina Viral, Vincent jadi Saksi

3

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

4

Jadwal dan Link Live Streaming Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang Hari Ini, Kick-off 15.30 WIB di Gelora Bung Tomo

5

Resmi! Daftar Susunan Pemain Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang, Alex Martins Starter, Ramadhan Sananta Cadangan

6

Atlet Golf Putri Indonesia Diduga Diculik, Sedang Rayakan Ultah Nenek di Restoran Tiba-tiba Disergap 5 Pria

7

PWI Pusat Sesalkan Pernyataan Hotman Paris, Minta Hormati Martabat Wartawan dan Kemerdekaan Pers

8

Prediksi Susunan Pemain Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang: Alex Martins Jadi Mesin Gol Baru Green Force

9

Prediksi Skor Spanyol vs Argentina di Final Piala Dunia 2026: La Roja Siap Gagalkan Mimpi Indah Lionel Messi Cs

10

Jude Bellingham dan Harry Kane Cadangan! Ini Susunan Pemain Prancis vs Inggris di Perebutan Peringkat Ketiga Piala Dunia 2026

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore