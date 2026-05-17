Erdogan Sebut Israel sebagai Pemicu Utama Krisis di Timur Tengah

JawaPos.com - Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan pada Sabtu (16/5) menyebut Zionis Israel sebagai salah satu pemicu utama krisis di Timur Tengah.

"Provokasi Israel yang hingga kini masih berlangsung menjadi salah satu alasan utama krisis ini muncul," kata Presiden Erdogan kepada wartawan sepulang dari kunjungan kenegaraan ke Kazakhstan.

Erdogan mengatakan Israel berulang kali menunjukkan, lewat aksinya, kesediaan untuk menggoyahkan seluruh kawasan demi kepentingan sendiri.

Ankara meyakini bahwa penting untuk terutama "menetralisir provokasi Israel" dan kemudian berupaya membangun perdamaian berkelanjutan di Kawasan Timur Tengah, katanya.

Ia juga menekankan bahwa isu apa pun di kawasan harus diselesaikan oleh para pemain regional tanpa campur tangan pihak luar.

Turki akan terus berupaya mencegah eskalasi lebih lanjut dan memperkuat stabilitas di Timur Tengah, tambahnya.