Bandara Husein Sastranegara Catat 1.365 Penumpang Terdampak Erupsi Gunung Anak Krakatau

Sejumlah penumpang terdampak akibat abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau di Bandara Internasional Husein Sastranegara, Kota Bandung, Jawa Barat, Senin. (7/9/2026). (ANTARA/Rubby Jovan)
JawaPos.com - Bandara Internasional Husein Sastranegara Bandung mencatat sebanyak 1.365 penumpang terdampak akibat pembatalan penerbangan menyusul terdeteksinya abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau (GAK) di kawasan bandara.
General Manager Bandara Husein Sastranegara Granito W. Hindrawan mengatakan sebanyak 14 jadwal penerbangan domestik menuju dan dari Bandung dibatalkan untuk memastikan keselamatan penerbangan.
“Ada 14 flight yang dibatalkan, terdiri dari tujuh jadwal keberangkatan dan tujuh jadwal kedatangan,” ujar Granito di Bandung, Senin
Ia mengatakan tujuh penerbangan kedatangan yang dibatalkan berasal dari rute Palembang, Kualanamu, Denpasar, Balikpapan, Surabaya, Pangandaran, dan Halim Perdanakusuma.
Sementara itu, tujuh penerbangan keberangkatan yang dibatalkan meliputi rute Palembang, Denpasar, Surabaya, Balikpapan, Kualanamu, Halim Perdanakusuma, dan Pangandaran.
Granito mengatakan pihak bandara masih menunggu kondisi dinyatakan aman dan terbebas dari abu vulkanik sebelum kembali membuka operasional penerbangan.
Menurutnya, Notice to Airmen (NOTAM) terkait penutupan operasional Bandara Husein Sastranegara berlaku hingga pukul 18.00 WIB.
Pihak bandara juga memberikan layanan pemulihan (recovery service) kepada penumpang terdampak berupa penyediaan air minum dan makanan ringan.
“Saat ini kami masih terus memantau pergerakan sebaran abu vulkanik di area landasan dengan melakukan paper test secara berkala,” katanya.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Borneo FC vs Persija Jakarta: Macan Kemayoran Menang Tipis di Samarinda
Prediksi Skor Hoffenheim vs Borussia Dortmund di Liga Jerman: Kans Die Borussen Gondol 3 Poin
Prediksi Skor Bhayangkara FC vs Persebaya Surabaya: Green Force Diprediksi Menang Tipis di Lampung
Prediksi Skor Newcastle United vs Bournemouth di Liga Inggris: The Magpies Tak Ingin Malu di Kandang
Prediksi Skor Alaves vs Osasuna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang di Mendizorrotza
Prediksi Skor Villarreal vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Amankan 3 Poin!
Prediksi Skor Marseille vs Paris FC di Liga Prancis: Kans Les Phocéens Pesta Gol di Stade Velodrome
Prediksi Skor Werder Bremen vs RB Leipzig di Liga Jerman: Die Bullen Bisa Gondol 3 Poin
Prediksi Skor Parma vs Monza di Liga Italia: Duel Sengit Rawan Berakhir Imbang!
Prediksi Skor Java United FC vs Garudayaksa: Laskar Kepodang Emas Bisa Menang Tipis