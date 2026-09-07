Terumbu Karang Pulau Messah Dipulihkan, 500 Bibit Disiapkan untuk Jaga Laut dan Ekonomi Warga

Terumbu Karang Pulau Messah dipulihkan dengan penanaman 500 bibit. (Istimewa)
JawaPos.com - Sebanyak 500 bibit terumbu karang ditanam di Pulau Messah, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), menggunakan 32 unit spider frame.
Program dirancang berjalan selama empat tahun untuk pemulihan terumbu karang di kawasan itu.
Tidak hanya berkaitan dengan kelestarian lingkungan, bagi masyarakat pesisir Pulau Messah, kondisi laut juga berkaitan dengan keberlanjutan sumber daya perikanan dan peluang pengembangan wisata bahari.
Program tersebut dilaksanakan di Desa Pasir Putih, Pulau Messah, yang berada di kawasan penyangga Taman Nasional Komodo.
Pemilihan lokasi dilakukan berdasar rekomendasi dan koordinasi dengan Balai Taman Nasional Komodo, termasuk karena terdapat area yang membutuhkan dukungan pemulihan ekosistem terumbu karang.
Transplantasi menjadi bagian dari rangkaian program yang sebelumnya telah dimulai sejak April 2026.
Tahap awal dilakukan melalui silaturahmi dan edukasi bersama pemerintah desa, tokoh masyarakat, nelayan, serta warga Desa Pasir Putih.
Pendekatan tersebut penting karena keberhasilan rehabilitasi terumbu karang tidak hanya ditentukan oleh jumlah karang yang ditanam.
Perawatan, pemantauan, dan keterlibatan masyarakat di sekitar kawasan juga menjadi bagian penting agar upaya pemulihan dapat berlangsung dalam jangka panjang.
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Jawa Pos
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