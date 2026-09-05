Temui Korban Terdampak Gempa Bumi di NTT, Sekjen PKS Minta Rekonstruksi Mental jadi Prioritas

Sekjen PKS Muhammad Kholid berbincang dengan korban terdampak gempa bumi magnitudo 7,7 di NTT. (PKS)
JawaPos.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid menemui korban terdampak gempa bumi magnitudo 7,7 di Dusun Ronting, Desa Satar Kampas, Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Dalam kesempatan tersebut, Kholid tidak hanya melihat langsung kondisi terkini masyarakat yang masih ketakutan akibat gempa susulan, dia juga berbincang dengan mereka. Kepada Kholid, beberapa korban mengaku belum berani untuk tidur di dalam rumah.
Karena itu, mereka memilih bertahan di tenda-tenda pengungsian saat malam hari. Dari perbincangan tersebut, Kholid menyadari bahwa rekonstruksi fisik yang dilakukan oleh pemerintah saat ini perlu diteruskan dengan rekonstruksi mental pada kesempatan berikutnya.
”Rekonstruksi fisik memang penting. Tetapi, setelah itu rekonstruksi mental juga harus menjadi prioritas. Trauma healing harus diperkuat,” kata dia dalam keterangan resmi pada Sabtu (6/9).
Menurut Kholid, dampak gempa bumi di NTT tidak hanya meninggalkan kerusakan bangunan, melainkan juga menyisakan trauma mendalam bagi masyarakat, khususnya anak-anak. Apalagi sampai saat ini mereka masih sering merasakan gempa susulan.
”Masyarakat masih belum berani tidur di dalam rumah, setiap hari masih merasakan gempa. Malam hari mereka tidur di tenda, sekolah pun masih berlangsung di tenda. Artinya, rasa trauma itu masih sangat kuat,” ungkapnya.
Untuk itu, Kholid mendorong agar pemulihan mental para korban terdampak gempa di NTT berjalan beriringan dengan pembangunan infrastruktur yang rusak. Pendampingan psikologis perlu dilakukan secara berkelanjutan agar masyarakat perlahan merasa aman dan menjalani kehidupan secara normal.
”Jangan sampai kita hanya membangun kembali rumah dan fasilitas umum, tetapi lupa membangun kembali rasa aman masyarakat,” imbuhnya.
Khusus untuk anak-anak, Kholid menyoroti pemenuhan hak mereka untuk tetap bisa belajar dan sekolah. Legislator Komisi XI DPR tersebut sadar betul, anak-anak butuh tempat untuk merasakan kembali keamanan dan kenyamanan bermain, belajar, dan tumbuh di lingkungan masing-masing.
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Jawa Pos
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