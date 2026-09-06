Logo JawaPos
HomeBerita Daerah
Author avatar - Image
Djati Waluyo
Minggu, 6 September 2026 | 23.19 WIB

8 Penerbangan di Bandara Husein Sastranegara Bandung Dibatalkan

Bandara Husein Sastranegara Siap Layani Penerbangan Pesawat Jet. (Dery Ridwansah) - Image

Bandara Husein Sastranegara Siap Layani Penerbangan Pesawat Jet. (Dery Ridwansah)

JawaPos.com - PT Angkasa Pura Indonesia (Persero) atau InJourney Airports, mencatat sebanyak 8 penerbangan dari dan menuju Bandara Husen Sastranegara, Bandung terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau.

Corporate Secretary Group Head InJourney Airports, Arie Ahsanurrohim, mengatakan 8 penerbangan tersebut terdampak setelah Bandara Husein Sastranegara Bandung ditutup sementara (Aerodrome Closed).

“Pada 6 September 2026, status Aerodrome Closed Bandara Husein Sastranegara ditetapkan pada pukul 12.07 - 16.00 WIB. Sesuai NOTAM terbaru, Bandara Husein Sastranegara ditutup sementara demi keselamatan penerbangan. Kami mengimbau calon penumpang pesawat untuk memantau informasi mengenai penerbangan dan opsi lainnya dari maskapai,” ujar Arie dalam keterangan tertulis yang diterima, Minggu (6/9).

Arie mengatakan, penerbangan terdampak penutupan sementara di Bandara Husein Sastranegara sebanyak 8 penerbangan yang dibatalkan, terdiri dari 4 kedatangan dan 4 keberangkatan.

Sebanyak 4 rute kedatangan yang terdampak adalah 2 penerbangan rute Bali - Bandung, dan masing-masing 1 penerbangan di rute Balikpapan - Bandung, dan Surabaya - Bandung.

Sementara itu, 4 rute keberangkatan yang terdampak adalah 2 penerbangan rute Bandung - Surabaya, dan masing-masing 1 penerbangan rute Bandung - Bali dan Bandung - Balikpapan.

“Jumlah calon penumpang pesawat terdampak pembatalan penerbangan ini sebanyak 1.344 orang,” ujarnya.

Ia mengatakan, prosedur Service Recovery Action (SRA) telah diaktifkan di Bandara Husein Sastranegara, di antaranya penyediaan makanan dan minuman ringan bagi penumpang pesawat terdampak. Staf bandara juga disiagakan untuk memberikan asistensi.

“Pelayanan kepada penumpang terdampak menjadi prioritas InJourney Airports, untuk memastikan penumpang mendapat asistensi yang diperlukan dari bandara,” pungkasnya.

Editor: Nurul Adriyana Salbiah
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Perebangan Terdampak Erupsi Anak Gunung Krakatau di Bandara Juanda Bertambah Jadi 36 - Image
Surabaya Raya

Perebangan Terdampak Erupsi Anak Gunung Krakatau di Bandara Juanda Bertambah Jadi 36

Minggu, 6 September 2026 | 21.24 WIB

Sangat Berbahaya, Pengamat Beberkan Dampak Abu Vulkanik Anak Krakatau Bagi Pesawat - Image
Nasional

Sangat Berbahaya, Pengamat Beberkan Dampak Abu Vulkanik Anak Krakatau Bagi Pesawat

Minggu, 6 September 2026 | 18.50 WIB

Aturan Bagasi Garuda Indonesia Berubah: Kelas Ekonomi Naik Jadi 23 Kg, Bisnis 64 Kg - Image
Ekonomi

Aturan Bagasi Garuda Indonesia Berubah: Kelas Ekonomi Naik Jadi 23 Kg, Bisnis 64 Kg

Rabu, 2 September 2026 | 01.56 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Borneo FC vs Persija Jakarta: Macan Kemayoran Menang Tipis di Samarinda - Image
1

Prediksi Skor Borneo FC vs Persija Jakarta: Macan Kemayoran Menang Tipis di Samarinda

2

Prediksi Skor Lyon vs Auxerre di Liga Prancis: Les Gones Berpeluang Menang Telak di Groupama!

3

Prediksi Skor Newcastle United vs Bournemouth di Liga Inggris: The Magpies Tak Ingin Malu di Kandang

4

Prediksi Skor Hoffenheim vs Borussia Dortmund di Liga Jerman: Kans Die Borussen Gondol 3 Poin

5

Prediksi Skor Bhayangkara FC vs Persebaya Surabaya: Green Force Diprediksi Menang Tipis di Lampung

6

Prediksi Arema FC vs Isenmulang Kalteng FC: Singo Edan Diprediksi Menang di Kanjuruhan

7

Santri Cilik Tegur Bacaan Alquran Nusron Wahid: Ayat Alquran Jangan Diacak-acak!

8

Prediksi Skor Werder Bremen vs RB Leipzig di Liga Jerman: Die Bullen Bisa Gondol 3 Poin

9

Prediksi Skor Brentford vs Sunderland di Liga Inggris: The Bees Berpeluang Gasak Tim Tamu!

10

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore