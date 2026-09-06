8 Penerbangan di Bandara Husein Sastranegara Bandung Dibatalkan

JawaPos.com - PT Angkasa Pura Indonesia (Persero) atau InJourney Airports, mencatat sebanyak 8 penerbangan dari dan menuju Bandara Husen Sastranegara, Bandung terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau.

Corporate Secretary Group Head InJourney Airports, Arie Ahsanurrohim, mengatakan 8 penerbangan tersebut terdampak setelah Bandara Husein Sastranegara Bandung ditutup sementara (Aerodrome Closed).

“Pada 6 September 2026, status Aerodrome Closed Bandara Husein Sastranegara ditetapkan pada pukul 12.07 - 16.00 WIB. Sesuai NOTAM terbaru, Bandara Husein Sastranegara ditutup sementara demi keselamatan penerbangan. Kami mengimbau calon penumpang pesawat untuk memantau informasi mengenai penerbangan dan opsi lainnya dari maskapai,” ujar Arie dalam keterangan tertulis yang diterima, Minggu (6/9).

Arie mengatakan, penerbangan terdampak penutupan sementara di Bandara Husein Sastranegara sebanyak 8 penerbangan yang dibatalkan, terdiri dari 4 kedatangan dan 4 keberangkatan.

Sebanyak 4 rute kedatangan yang terdampak adalah 2 penerbangan rute Bali - Bandung, dan masing-masing 1 penerbangan di rute Balikpapan - Bandung, dan Surabaya - Bandung.

Sementara itu, 4 rute keberangkatan yang terdampak adalah 2 penerbangan rute Bandung - Surabaya, dan masing-masing 1 penerbangan rute Bandung - Bali dan Bandung - Balikpapan.

“Jumlah calon penumpang pesawat terdampak pembatalan penerbangan ini sebanyak 1.344 orang,” ujarnya.

Ia mengatakan, prosedur Service Recovery Action (SRA) telah diaktifkan di Bandara Husein Sastranegara, di antaranya penyediaan makanan dan minuman ringan bagi penumpang pesawat terdampak. Staf bandara juga disiagakan untuk memberikan asistensi.