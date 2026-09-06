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Djati Waluyo
Minggu, 6 September 2026 | 23.03 WIB

Erupsi Anak Krakatau Status Siaga, Layanan Commuter Line Merak dan Basoetta Berjalan Normal

Rangkaian KRL Commuter Line melintas di Perlintasan Sebidang Kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com) - Image

Rangkaian KRL Commuter Line melintas di Perlintasan Sebidang Kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

JawaPos.com - KAI Commuter memastikan seluruh layanan perjalanan Commuter Line di seluruh area di tengah aktivitas erupsi dan stastus level 3 (siaga) Gunung Anak Krakatau.

VP Corporate Secretary KAI Commuter, Karina Amanda, mengatakan KAI Commuter tetap mengoperasikan layanan Commuter Line secara normal di seluruh area.

“Layanan Commuter Line Merak yang beroperasi terdekat dengan lokasi Gunung Anak Krakatau tetap beroperasi normal dengan total 14 perjalanan, 7 jadwal keberangkatan dari Stasiun Merak dan 7 perjalanan menuju Stasiun Merak,” ujar Karina dalam keterangan tertulis yang diterima, Minggu (6/9).

Karina mengatakan, untuk layanan Commuter Line Basoetta juga beroperasi normal, pada hari minggu ini dengan melayani sebanyak 64 perjalanan.

Meskipun Bandara Soekarno-Hatta belum melayani pelanggan untuk penerbangan baik domestik ataupun internasional hingga Minggu siang ini.

KAI Commuter tetap mengoperasikan layanan Commuter Line Basoetta ini beroperasi secara normal meski pemberlakuan pembatalan penerbangan pesawat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta hingga minggu siang ini,” ujarnya.

Lanjutnya, pada area Area Jabodetabek dampak dari abu vulkanik yang terbawa angin mulai terpantau di beberapa stasiun Commuter Line, untuk itu KAI Commuter mengimbau kepada seluruh pengguna dan masyarakat luas untuk menggunakan masker selama berada di area stasiun maupun saat melakukan perjalanan Commuter Line.

Meski begitu, ia mengimbau pengguna layanan KAI Commuter untuk tetap waspada dan utamakan keselamatan, mengikuti arahan petugas, serta menjaga kesehatan selama beraktivitas.

Ia mengatakan, KAI Commuter akan terus memantau perkembangan untuk pemberlakuan operasional pelayanan perjalanan Commuter Line dengan tetap memprioritaskan keselamatan dan keamanan pengguna dan perjalanan Commuterline.

“KAI Commuter juga mengimbau untuk selalu memantau informasi terkait operasional Commuter Line secara berkala melalui media sosial resmi @commuterline atau aplikasi C-Access,” pungkasnya.

Editor: Nurul Adriyana Salbiah
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