Korban Ledakan KMP Aceh Hebat 2 Bertambah, Satu Lagi Taruna Meninggal Dunia

Ilustrasi korban tewas akibat ledakan di KMP Aceh Hebat 2. (Istimewa)
JawaPos.com - Seorang lagi taruna atau mahasiswa Politeknik Pelayaran Malahayati yang menjadi korban insiden ledakan mesin KMP Aceh Hebat 2 meninggal dunia setelah menjalani perawatan di RSUD Zainoel Abidin, Banda Aceh.
"Kita menyampaikan duka cita mendalam atas wafatnya Muhammad Bilal Ramzi setelah menjalani perawatan medis intensif," kata GM PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Banda Aceh Andri Setiawan seperti dilansir dari Antara di Banda Aceh, Jumat (26/6).
Muhammad Bilal Ramzi meninggal pada Kamis (25/6), sekitar pukul 20.30 WIB. Jenazah almarhum sudah dibawa pulang ke rumah duka di Kota Sabang.
Almarhum merupakan korban ledakan mesin KMP Aceh Hebat 2 yang kedua meninggal dunia setelah sebelumnya Fahri Herdi Eko pada Sabtu (20/6), juga di RSUD Zainoel Abidin Banda Aceh.
Ledakan terjadi di kamar mesin kapal penyeberangan KMP Aceh Hebat 2 rute Banda Aceh-Sabang, saat bersandar di Pelabuhan Ulee Lheue, Kota Banda Aceh, Jumat (12/6).
Insiden tersebut mengakibatkan 15 orang mengalami luka bakar, dia antaranya 14 mahasiswa Politeknik Pelayaran Malahayati dan seorang anak buah kapal KMP Aceh Hebat 2. Seluruhnya menjalani penanganan medis di RSUD Zainoel Abidin.
Andri menyatakan, atas nama manajemen dan seluruh insan ASDP mengucapkan belasungkawa yang tulus kepada keluarga almarhum. Kepergian almarhum merupakan duka yang mendalam bagi mereka.
"Semoga almarhum mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah SWT serta keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan, ketabahan, dan keikhlasan dalam menghadapi musibah ini," ujar Andri Setiawan.
Sejak insiden terjadi, kata dia, pendampingan kepada para korban dan keluarga menjadi perhatian utama perusahaan. ASDP terus berkoordinasi secara intensif dengan pihak keluarga, rumah sakit, dan seluruh pemangku kepentingan guna memastikan setiap kebutuhan penanganan dan pendampingan diberikan maksimal.
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"Komitmen ini juga akan terus dilanjutkan kepada korban lainnya yang masih menjalani proses pemulihan," terang Andri Setiawan.
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