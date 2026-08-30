Karhutla Riau Ditangani Komprehensif, Menhut Tekankan Butuh Kolaborasi Berbagai Pihak

JawaPos.com - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menjelaskan, penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) membutuhkan langkah menyeluruh. Pernyataan itu disampaikan Raja Juli saat meninjau langsung penanganan karhutla di wilayah Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, Riau.

Dalam kunjungan tersebut, Raja Juli ditemani Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan, Plt Gubernur Riau S.F. Hariyanto, dan Pangdam XIX/TT Mayjen TNI Agus Hadi Waluyo turun langsung melihat penanganan di lapangan.

Menurutnya, upaya pemerintah tidak hanya berfokus pada pemadaman api, tetapi juga harus memperhatikan dampak yang muncul terhadap masyarakat, termasuk dari sisi sosial dan kesehatan.

“Jadi memang penanganan Karhutla ini harus komprehensif. Di front line tentu adalah proses pemadaman yang dilakukan oleh TNI-Polri, Manggala Agni, Kementerian Kehutanan, BPBD, BNPB. Tapi dampak sosial akibat karhutla itu juga diatasi,” kata Raja Juli, Minggu (30/8).

Baca Juga:Guru Besar IPB Ungkap Penerapan Strict Liability dalam Karhutla

Berbagai bentuk layanan disiapkan untuk membantu warga yang terdampak. Salah satunya melalui layanan kesehatan yang digunakan untuk memantau kondisi masyarakat selama terjadi Karhutla.

Selain itu, pemerintah juga memberikan pendampingan psikologis bagi anak-anak yang mengalami trauma akibat kejadian tersebut. Fasilitas khusus untuk kebutuhan oksigen turut disediakan bagi masyarakat yang membutuhkan.

“Ada klinik kesehatan, ngecek kesehatan masyarakat, ada juga tadi ada trauma healing bagi adik-adik yang mungkin proses trauma dengan kejadian ini. Tadi juga ada klinik khusus untuk pemberian oksigen,” tegasnya.

Ia menekankan, pola penanganan seperti itu menunjukkan bahwa persoalan karhutla tidak dapat diselesaikan hanya dengan mengerahkan personel untuk memadamkan api. Dampak yang dirasakan warga juga harus menjadi bagian dari penanganan secara bersamaan.