Menhut: Penanganan Karhutla Riau Tak Hanya Padamkan Api, tapi Juga Pulihkan Hutan

JawaPos.com - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni memastikan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Riau tidak hanya berfokus pada pemadaman api.

Penanganan Karhutla juga mencakup dampak terhadap masyarakat serta pemulihan kawasan hutan, dengan melibatkan berbagai unsur secara bersama-sama.

“Jadi memang penanganan karhutla ini harus komprehensif,” kata Raja Juli Antoni setelah meninjau langsung penanganan Karhutla di kawasan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, Riau, dikutip Minggu (30/8).

Ia menilai pendekatan menyeluruh menjadi hal penting karena Karhutla tidak hanya menimbulkan kerusakan lingkungan, tetapi juga dapat berdampak terhadap kondisi sosial dan kesehatan masyarakat.

Karena itu, penanganannya membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta berbagai lembaga terkait.

“Jadi sekali lagi, Riau saya kira menjadi contoh yang baik ya, bahwa tidak hanya pemadamannya, tetapi juga dampak sosial kesehatan juga ditangani,” ujarnya.

Selain upaya pemadaman, Raja Juli juga menekankan perhatian terhadap proses pemulihan kawasan yang terdampak kebakaran.

Ia menyebut kegiatan penanaman kembali telah dilakukan secara bersamaan dengan proses pemadaman di sejumlah lokasi.

Menurutnya, pola tersebut menunjukkan bahwa penanganan Karhutla dapat dilakukan secara simultan, sehingga pemulihan lingkungan tidak harus menunggu seluruh proses pemadaman selesai.

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