Waspada Buaya di Kawasan Perairan, Warga Kepulauan Meranti Diminta Tidak Sendirian Bepergian

Ilustrasi buaya. (AP Photo/Dusan Vranic/File)
JawaPos.com - Bagi warga Riau yang hendak bepergian atau melintasi wilayah perairan seperti sungai diminta untuk tidak sendirian. Setidaknya berdua. Tujuannya antisipasi menyelamatkan diri saat bertemu buaya.
Saran itu disampaikan Camat Pulau Merbau Hermansyah di Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau. Di wilayahnya kerap terjadi serangan buaya terhadap warga setempat. Warga diimbau untuk lebih waspada atau berhati-hati saat beraktivitas di sungai. Warga dminta tidak mengambil tindakan sendiri ketika bertemu buaya.
"Langkah awal sudah disampaikan lewat Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa termasuk Kadus agar masyarakat berhati-hati dalam melakukan aktivitas di sungai," kata Hermansyah sebagaimana dilansir Riau Pos, Senin (31/8).
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Hermansyah meminta warga agar melapor perangkat desa ketika bertemu buaya. Laporan itu bisa ditindaklanjuti dengan instansi terkait. "Jangan mengambil risiko, karena keselamatan warga yang paling utama," tegasnya.
Sebelumnya, seorang warga Kabupaten Kepulauan Meranti nyaris jadi santapan buaya. Dia adalah Atai, 35. Dia sempat diterkam buaya muara dan mengalami luka. Insiden yang dialami itu ketika menyeberangi Sungai Sendewo, Desa Renak Dungun, Kecamatan Pulau Merbau, pada Jumat (28/8) sekitar pukul 09.30 WIB.
Kejadian itu dibenarkan Camat Pulau Merbau Hermansyah. Ternyata itu bukanlah yang pertama. "Kejadian ini yang kedua kalinya. Alhamdulillah warga selamat," kata Hermansyah kepada Riau Pos pada Minggu (30/8).
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Sebelumnya warga Desa Tanjung Bunga juga pernah menjadi korban serangan buaya di kawasan perairan yang sama. Kondisi itu menjadi perhatian karena sungai masih menjadi bagian penting dari aktivitas masyarakat, termasuk untuk transportasi, menyeberang dan mencari ikan.
Laporan kejadian itu telah diteruskan Pemerintah Kecamatan Pulau Merbau kepada Kantor Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Kabupaten Kepulauan Meranti untuk dikoordinasikan dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Riau.
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