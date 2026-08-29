PERADI Profesional Sebut Advokat Wajib Lindungi Hak Masyarakat

Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) PERADI Prof Harris Arthur Hedar (ketiga kiri) dalam acara pelantikan pengurus DPD PERADI Prof, di Jakarta, Jumat (28/8/2026). (ANTARA/HO-PERADI Profesional)
JawaPos.com - Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Profesional menegaskan advokat tidak sekadar menjalankan profesi, tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam penegakan hukum dan perlindungan hak masyarakat.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) PERADI Profesional Harris Arthur Hedar dalam acara pelantikan di Jakarta, Jumat (28/8), mengatakan profesionalisme advokat harus berjalan bersama integritas dan kompetensi.
“Profesionalisme tanpa integritas akan kehilangan makna, sementara integritas tanpa kompetensi tidak akan cukup untuk menjawab tantangan hukum yang semakin kompleks,” kata Harris di Jakarta, Sabtu (29/8).
Baca Juga:Prediksi Manchester United vs Ipswich: Momentum Lima Kemenangan Jadi Senjata The Tractor Boys!
Menurut dia, pelantikan pengurus bukan sekadar seremoni pengisian jabatan, tetapi momentum untuk menjalankan amanah dan menjaga kehormatan profesi advokat.
Ia mengingatkan advokat agar tidak menjadikan jabatan sebagai kebanggaan semata, melainkan sebagai tanggung jawab untuk bekerja dan mengabdi.
DPN PERADI Profesional melantik jajaran pengurus DPD PERADI Profesional DKI Jakarta masa bakti 2026–2031 dalam acara tersebut.
Harris mengatakan pelantikan itu menjadi bagian dari konsolidasi organisasi PERADI Profesional di daerah.
Menurut dia, DPD PERADI Profesional DKI Jakarta memiliki tanggung jawab strategis karena berkedudukan di ibu kota yang menjadi pusat pemerintahan, penegakan hukum, perekonomian, dunia usaha, diplomasi, serta berbagai institusi nasional dan internasional.
Karena itu, DPD PERADI Profesional DKI Jakarta diharapkan menjadi salah satu barometer profesionalisme advokat sekaligus contoh pengelolaan organisasi yang modern, berintegritas, dan berwibawa.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Racing Santander vs Elche di Liga Spanyol 2026/2027: Tuan Rumah Kunci 3 Poin!
Prediksi Skor Alaves vs Villarreal di Liga Spanyol 2026/2027: Sengit, Berakhir Imbang?
Desta Resmi Hengkang dari Vindes, Perusahaan Berjalan Bersama Vincent Rompies
Prediksi Skor Deportivo Alaves vs Villarreal di Liga Spanyol: Babazorros Bisa Buat Kejutan
Prediksi Skor Celta Vigo vs Osasuna di Liga Spanyol 2026/2027: Los Celestes Bakal Raih 3 Poin!
Kronologi Kericuhan di Pejompongan yang Tewaskan Lansia dan Bikin Pelajar Babak Belur
Prediksi Skor Fulham vs AFC Wimbledon di EFL Cup 2026/2027: Misi Bangkit The Cottagers
Tak Terbukti Terima Uang dan Perkaya Diri Sendiri, Eks Kabaranahan Kemhan Tetap Dihukum 2,5 Tahun
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor CSKA Sofia vs OFI Crete di Kualifikasi Liga Europa 2026/2027: Kans Lolos O Ómilos!