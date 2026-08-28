10 Rumah Warga Wonogiri Direnovasi Jadi Hunian Layak, Anggaran Capai Rp 700 Juta

Penyerahan bantuan renovasi Rumah Sederhana Layak Huni (RSLH) bagi warga berpenghasilan rendah di Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. (Istimewa)
JawaPos.com - Upaya meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah terus dilakukan melalui kolaborasi antara pemerintah daerah dan pihak swasta.
Di Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, sebanyak 10 rumah warga direnovasi menjadi Rumah Sederhana Layak Huni (RSLH) dengan total anggaran mencapai sekitar Rp 700 juta.
Wakil Bupati Wonogiri Imron Rizkyarno mengatakan, program tersebut memberikan manfaat langsung bagi masyarakat yang membutuhkan.
“Program RSLH memberikan manfaat langsung dan tepat sasaran,” kata Imron saat penyerahan bantuan di Pendopo Kantor Bupati Wonogiri, Kamis (27/8).
Menurut dia, penyediaan hunian yang layak turut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Program tersebut juga sejalan dengan visi pemerintah dalam penyediaan tiga juta unit rumah bagi masyarakat. “Hunian yang layak menjadi satu indikator keberhasilan pembangunan,” ujar Imron.
Imron pun berharap kolaborasi dalam penyediaan rumah layak huni dapat terus dilakukan sehingga semakin banyak masyarakat yang memiliki tempat tinggal yang aman dan sehat.
Sementara itu, General Manager Community Development PT Djarum Achmad Budiharto mengatakan, setiap rumah dalam program RSLH dirancang dengan memperhatikan aspek keamanan, kenyamanan, dan kesehatan.
“Kami ingin membantu masyarakat yang memang membutuhkan agar memiliki tempat tinggal yang layak,” kata Budiharto.
Setiap rumah mendapatkan pembiayaan pembangunan hingga Rp 70 juta. Besaran tersebut disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing penerima manfaat.
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