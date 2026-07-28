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Zulfa Putri Hardiyati
Selasa, 28 Juli 2026 | 23.21 WIB

Kuliner ke Wonogiri! Dari Jajanan Pagi yang Tak Terduga hingga Jejak Asal Bakso Legendaris yang Menggema ke Seluruh Indonesia

Kulineran ke Wonogiri! Dari Jajanan Pagi yang Tak Terduga hingga Jejak Asal Bakso Legendaris yang Menggema ke Seluruh Indonesia (youtube Rumah Canda Melki) - Image

Kulineran ke Wonogiri! Dari Jajanan Pagi yang Tak Terduga hingga Jejak Asal Bakso Legendaris yang Menggema ke Seluruh Indonesia (youtube Rumah Canda Melki)

JawaPos.com - Wonogiri mungkin bukan kota pertama yang terlintas saat membicarakan wisata kuliner.

Letaknya yang tenang dan jauh dari hiruk pikuk kota besar justru membuatnya sering dipandang sebelah mata.

Tapi siapa sangka, dari kota sederhana inilah lahir salah satu ikon kuliner Indonesia yang paling merakyat—bakso.

Di balik jalannya yang tidak terlalu ramai dan suasana yang terasa lebih santai, Wonogiri menyimpan kekuatan rasa yang sudah menyebar ke berbagai penjuru negeri.

Banyak perantau dari daerah ini yang membawa resep dan tradisi memasak bakso hingga akhirnya dikenal luas di kota-kota besar.

Perjalanan kuliner ini terasa semakin menarik ketika ditelusuri melalui eksplorasi YouTube Rumah Canda Melki, yang mencoba membuktikan langsung bagaimana rasa asli kuliner Wonogiri, mulai dari jajanan pagi hingga bakso legendaris di kota asalnya.

Kuliner Wonogiri yang Wajib Dicoba

1. Batagor Pagi Hari, Pembuka Rasa yang Langsung Bikin Terkejut

Perjalanan dimulai sejak pagi hari sesaat tiba di Wonogiri. Tanpa perlu mencari jauh, jajanan pertama yang ditemui justru sudah memberikan kesan kuat—batagor hangat dengan bumbu kacang yang masih panas.

Teksturnya lembut di dalam, sedikit garing di luar, dan berpadu sempurna dengan saus kacang yang gurih.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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