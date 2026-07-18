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Dimas Choirul
Sabtu, 18 Juli 2026 | 21.38 WIB

MinyaKita-Beras SPHP Kopdes Merah Putih Laris Manis di Wonogiri, Tapi Stok Menipis

Pegawai gerai Kopdes Merah Putih Desa Bulusulur, Wonogiri menata stok barang, Kamis (16/7/2026). (IWAN ADI/RADAR SOLO) - Image

Pegawai gerai Kopdes Merah Putih Desa Bulusulur, Wonogiri menata stok barang, Kamis (16/7/2026). (IWAN ADI/RADAR SOLO)

JawaPos.com - Sebanyak 63 gerai Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih di Wonogiri, Jawa Tengah mengaku kesulitan mendapatkan stok barang, padahal produknya laris manis.

Dilansir Radar Solo (Jawa Pos Group), sejumlah pengurus menyebut kebutuhan pokok seperti minyak goreng, khususnya MinyaKita menjadi komoditas paling diminati masyarakat.

Begitu pula beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang juga laris. Meski demikian, pihak pengelola kesulitan mendapatkan stok barang dagangan yang sudah dipesan lewat PIC Agrinas

Di Kopdes Merah Putih Bulusulur, Kecamatan Wonogiri Kota misalnya, petugas setempat menyampaikan, gerainya beroperasi sejak satu bulan lalu.

Ketua Kopdes Merah Putih Bulusulur, Wardo mengatakan, operasional koperasi berjalan lancar.

Tak ada kendala berarti yang dialami pegawai sebab sudah ada pelatihan yang dilakukan sebelumnya.

Setiap hari, juga terdata stok barang yang tersedia. "Jadi saat stok menipis juga terlaporkan ke Agrinas," ujanya, dikutip Sabtu (18/7).

Dikatakan Wardo, ada dua orang PIC Agrinas di Wonogiri. Keduanya juga disebut mengambil uang hasil penjualan gerai usai gerai tutup operasional. "Tiap sore diambil PIC," kata Wardo.

Menurut Wardo, kendala yang dialami hanya stok barang yang makin menipis. Pegawai Kopdes sudah melaporkannya kepada PIC Agrinas, namun barang yang ditunggu-tunggu tak kunjung datang. 

"Kendala cuma di stok. Kalau lancar, bisa ramai. Banyak warga yang kecele karena barangnya, seperti MinyaKita tidak ada," bebernya. Pasokan komoditas yang tak kunjung datang membuat stok dagangan di gerai menipis.

Editor: Bayu Putra
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