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Nurul Adriyana Salbiah
Kamis, 27 Agustus 2026 | 05.31 WIB

Eksplorasi Pengalaman Wisata dalam Lanskap Alam Liar, Kekayaan Budaya, dan Kota

Ilustrasi wisata kota. (Anantara) - Image

Ilustrasi wisata kota. (Anantara)

JawaPos.com – Wisatawan bisa mengeksplorasi lokasi wisata dengan cara yang berbeda melalui pengalaman, yang melibatkan kekayaan budaya, alam liar, dan kota.  

Harus diakui lanskap alam dan kekayaan budaya hingga perkotaan bisa menawarkan perspektif baru dalam setiap perjalanan. Pengalaman menyatu dengan alam hingga merasakan tradisi setempat tak hanya memanjakan panca indera tapi juga pikiran dan hati.

Seperti disuguhkan Anantara Hotels & Resort dalam 25 tahun perjalanannya. Hotel dan resort ini memiliki pendekatan yang unik agar wisatawan bisa menikmati waktu santainya. Dengan pemilihan lokasi yang berbeda di setiap negara, Anantara mengajak wisatawan untuk ‘berbaur’ lebih dalam pada wisata lokal. 

Kota Dalam Interpretasi Baru 

Dalam menikamati perkotaan, wisatawan memang ditawarkan pada sudut padang berbeda. Bukan tentang kota yang sibuk, tapi mengubah pengalaman wisata menjadi momen yang lebih santai dan penuh makna. 

Misalnya ketika di Anantara Palazzo Naiadi Rome Hotel. Wisatawan bia menikmati kota Roma melalui ritme Sungai Tiber yang lebih tenang. Di sini, perjalanan dengan perahu pribadi menggantikan hiruk-pikuk tur kota pada umumnya.  

Menyusuri aliran sungai, fasad bangunan bersejarah dan sudut-sudut tersembunyi kota perlahan terlihat, menghadirkan perspektif yang lebih reflektif terhadap Roma. Pengalaman ini ditutup dengan aperitivoistimewa di teras panoramik yang menyuguhkan pemandangan Kota Abadi.

Lalu, di balik kemegahan Anantara New York Palace Budapest Hotel, terdapat kekayaan budaya Hungaria melalui tradisi di lingkungan sekitarnya. Perjalanan menuju desa Tard memperlihatkan seni sulam folk-artMatyó, yang dijaga dan dipraktikkan oleh pengrajin lokal dari generasi ke generasi.  

Para tamu dapat mengambil bagian dalam workshop kerajinan tangan yang dijalankan oleh keluarga, dilanjutkan dengan kunjungan ke gereja lokal dan menikmati masakan rumahan gulyas di siang hari, ditemani alunan lagu tradisional yang menandai pertemuan dan perayaan musiman.

Menikmati Alam Dari Sudut Pandang Berbeda

Editor: Nurul Adriyana Salbiah
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