384 Wisatawan Hilang! Banjir Bandang dan Longsor Lumpur Hantam Perbatasan Nepal-Tiongkok

Ilustrasi banjir. (freepik)
JawaPos.com - Sedikitnya 384 orang wisatawan dan pelancong dilaporkan hilang setelah banjir bandang dahsyat memicu longsor lumpur di dekat perbatasan Nepal-Tiongkok.
Delapan orang telah dipastikan tewas dalam musibah itu, kata Dewan Pariwisata Nepal, Rabu. Pihak berwenang setempat “sedang berupaya memverifikasi keberadaan dan kondisi keselamatan para wisatawan dan pelancong yang berada atau sedang melakukan perjalanan melalui wilayah terdampak itu”, kata badan tersebut dalam pernyataannya.
Bencana itu terjadi sekitar pukul 08.30 waktu setempat (09.45 WIB). Sejumlah kantor polisi, kantor bea cukai, dan rumah warga tersapu banjir. Pihak berwenang memperkirakan masih banyak orang yang hilang.
Operasi pencarian dan penyelamatan besar-besaran digelar di kedua sisi perbatasan tersebut.
Mereka yang dilaporkan hilang itu berasal dari Nepal, India, Inggris, Afrika Selatan, Australia, dan Belanda. Sementara, kewarganegaraan dari banyak korban lainnya masih belum dapat dikonfirmasi.
Kepolisian Nepal mengatakan delapan jenazah ditemukan di Distrik Nuwakot dan Dhading.
Kantor berita Xinhua melaporkan longsor terjadi di dekat Pelabuhan Gyirong, salah satu pelabuhan darat utama yang menghubungkan kedua negara, di Daerah Otonomi Xizang, Tiongkok barat daya, yang juga dikenal sebagai Tibet.
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Sejumlah orang dilaporkan hilang dalam bencana tersebut. Longsor memutus akses jalan menuju pelabuhan dari sisi China serta jaringan komunikasi dan pasokan listrik, lapor Biro Manajemen Darurat Kabupaten Gyirong di Kota Xigaze.
Peringatan darurat dikeluarkan bagi masyarakat di wilayah hilir hingga Chitwan, distrik yang berbatasan dengan India.
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Jawa Pos
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