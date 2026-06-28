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Syahrul Yunizar
Minggu, 28 Juni 2026 | 14.07 WIB

Indonesia Dukung Kerja Sama ASEAN-Australia Soal Pekerja Migran dan Kejahatan Transnasional

Sejumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) duduk teratur jelang pelepasan ke Jepang di Terminal 3, Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Jumat (03/04/2026). (Hanung Hambara/Jawa Pos) - Image

Sejumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) duduk teratur jelang pelepasan ke Jepang di Terminal 3, Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Jumat (03/04/2026). (Hanung Hambara/Jawa Pos)

JawaPos.com - Indonesia mendukung penuh penguatan kerja sama negara-negara anggota ASEAN dengan Australia.

Termasuk dalam urusan tukar menukar informasi, pelindungan pekerja migran, dan penindakan online scam, serta kejahatan transnasional lainnya.

Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Hendarsam Marantoko mengatakan, Pemerintah Indonesia berkomitmen kuat terhadap isu-isu tersebut.

Sebagai bukti nyata, dia mengundang semua negara terkait untuk hadir dalam pertemuan The 22nd DGICM + Australia Consultation di Bali pada 2027 mendatang.

”Kami akan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mendorong agenda prioritas seperti secure information sharing, interoperabilitas data keimigrasian, ketahanan siber, data dan AI, perlindungan pekerja migran, serta kerja sama operasional melawan online scam dan kejahatan transnasional,” kata dia, dikutip Minggu (28/6).

Keterangan itu disampaikan Hendarsam dalam forum The 21st DGICM + Australia Consultation di Siem Reap, Kamboja.

Pertemuan tersebut dilaksanakan untuk memperkuat kerja sama keimigrasian di antara negara-negara anggota ASEAN dan Australia.

Khususnya dalam pertukaran informasi, penguatan tata kelola keamanan perbatasan, dan penanganan kejahatan lintas negara.

”Forum ini kita harapkan dapat menjadi arah baru kemitraan ASEAN-Australia yang lebih solid dalam merespons dinamika perbatasan. Dengan membangun kepercayaan mutual dan keterbukaan informasi,” lanjutnya.

Hendarsam menegaskan bahwa saat ini Indonesia tengah menyusun standarisasi operasional yang lebih tangguh di lini depan keimigrasian dan wilayah perbatasan.

Editor: Bayu Putra
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