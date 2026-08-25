Gempa NTT: Bantuan Pemerintah Belum Masuk, Warga Desa Latung Pasrah di Tenda Darurat

Bantuan pemerintah belum masuk, warga Kampung Tonggong, Desa Latung, Kecamatan Cibal Barat, Kabupaten Manggarai, NTT. (Nikolaus Tolen untuk JawaPos.com)
JawaPos.com - Ratusan warga Kampung Tonggong, Desa Latung, Kecamatan Cibal Barat, Kabupaten Manggarai, NTT, terpaksa mengungsi di tenda-tenda darurat swadaya.
Hal itu akibat rentetan gempa bumi susulan tanpa adanya bantuan logistik dan tenaga medis resmi dari pemerintah setempat hingga saat ini.
Guncangan gempa yang berulang dengan pusat episentrum yang makin mendekat ke permukiman membuat warga enggan bertahan di dalam rumah. Bangunan yang retak dan rusak parah memicu kekhawatiran akan terjadinya reruntuhan susulan.
Salah seorang warga Desa Latung, Nikolaus Tolen, mengungkapkan bahwa ancaman gempa susulan terus menghantui ketenangan warga.
Menurutnya, meskipun magnitudo guncangan lanjutan tergolong sedang, dampaknya terasa sangat kuat karena titik pusat gempa yang semakin dekat wilayahnya.
"Getarannya makin dekat ke lokasi kita. Memang bangunan tembok banyak yang sudah rusak dan retak. Kebanyakan warga akhirnya mendirikan tenda di luar rumah karena takut jika harus tidur di dalam," ujar Nikolaus kepada JawaPos.com, Selasa (25/8).
Di tengah keterbatasan, warga terpaksa merakit tenda darurat secara swadaya. Tidak sedikit tenda yang terbuat dari terpal bekas tersebut harus diisi oleh dua hingga tiga Kepala Keluarga (KK) sekaligus.
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Jawa Pos
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