Polda Riau Kirim 60 Ton Bantuan untuk Korban Bencana NTT, Bawa Pesan Solidaritas

Warga berjalan di dekat rumah yang rusak akibat gempa bumi di kawasan Dampek, Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), Selasa (18/8/2026). (ANTARA FOTO/Fikri Yusuf/nym)
JawaPos.com - Kepolisian Daerah (Polda) Riau bersama Bhayangkari Daerah Riau menyalurkan bantuan kemanusiaan sekitar 60 ton bagi masyarakat yang terdampak bencana alam di Nusa Tenggara Timur (NTT). Bantuan tersebut diberangkatkan melalui Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur, pada Rabu (26/8) sekitar pukul 09.00 WIB.
Pelepasan bantuan dilakukan Kepala Biro Logistik Polda Riau Kombes Pol Imran Amir. Ia mewakili Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan dalam kegiatan pengiriman bantuan tersebut.
Sebanyak tiga truk digunakan untuk mengangkut bantuan. Masing-masing kendaraan membawa muatan sekitar 20 ton yang selanjutnya akan dikirim dan didistribusikan kepada warga terdampak bencana di Kabupaten Ende, Nagekeo, Manggarai Timur, dan Manggarai.
Imran mengatakan, pengiriman bantuan menjadi bentuk kepedulian dan solidaritas Polda Riau bersama Bhayangkari Daerah Riau kepada masyarakat NTT yang sedang menghadapi kondisi sulit akibat bencana.
“Jarak antara Riau dan Nusa Tenggara Timur tidak menjadi penghalang bagi kita untuk saling membantu. Atas arahan Bapak Kapolda Riau, bantuan ini kami kirimkan sebagai bentuk kepedulian dan solidaritas kepada saudara-saudara kita yang terdampak bencana,” kata Imran dalam keterangannya, Rabu (26/8).
Bantuan yang dihimpun terdiri atas sejumlah kebutuhan pokok dan perlengkapan yang diperlukan selama masa tanggap darurat. Di antaranya beras, gula, minyak goreng, air mineral, susu, mi instan, makanan siap konsumsi, tikar plastik, selimut, terpal, pembalut, hingga perlengkapan untuk bayi.
“Total bantuan yang diberangkatkan sekitar 60 ton. Harapan Bapak Kapolda, seluruh bantuan dapat sampai dengan aman, disalurkan tepat sasaran dan benar-benar membantu kebutuhan masyarakat selama masa penanganan dan pemulihan pascabencana,” ujar Imran.
Menurut Imran, bantuan tersebut dikumpulkan melalui seluruh satuan kerja di lingkungan Polda Riau. Upaya itu dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat yang berada di wilayah terdampak bencana di NTT.
Ia menegaskan, keterlibatan Polri dalam penanganan bencana merupakan bagian dari tanggung jawab kemanusiaan. Peran kepolisian, kata Imran, tidak sebatas menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga memastikan kehadiran negara dapat dirasakan masyarakat ketika menghadapi situasi sulit.
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Jawa Pos
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