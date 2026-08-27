Bantu Penuhi Kebutuhan Korban Gempa, PPNK 73 Lemhannas Kirim Paket Sembako ke NTT

JawaPos.com - PPNK 73 Lemhannas RI mengirim bantuan untuk korban bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT). Bantuan tersebut berupa paket sembako berisi beras, mie instan, hingga telur.

Wakil Ketua Angkatan PPNK 73 Lemhannas RI sekaligus Anggota DPRD Kabupaten Sumba Timur, Delis Hambawali mengatakan, bantuan ini sebagai bentuk kepedulian terhadap para korban.

"Bantuan ini merupakan wujud nyata kepedulian dan gotong royong dari seluruh keluarga besar PPNK 73. Kami meyakini bahwa sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, kita memiliki kewajiban untuk saling menolong tanpa membedakan suku, agama, ras, warna kulit, maupun latar belakang," kata Aldi Wali sapaan akrab Delis Hambawali dalam keterangan tertulis, Kamis (27/8).

Dia menyampaikan, kondisi korban saat ini perlu mendapat perhatian khusus. Oleh karena itu, semua pihak harus bersatu untuk membantu korban.

"Bagi kami, bantuan ini bukan tentang besar atau kecilnya nilai yang diberikan. Yang terpenting adalah rasa persaudaraan dan kepedulian. Ketika saudara kita mengalami kesulitan, kita ikut merasakan," imbuhnya.

Bantuan tersebut akan difokuskan ke tiga daerah terdampah paling parah. Bantuan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan warga sehari-hari.

"Semoga bantuan ini dapat sedikit meringankan beban keluarga korban dan menjadi tanda bahwa mereka tidak pernah berjalan sendiri," jelasnya.

Sementara, Ketua Alumni Lemhanas 73 Renaldus Rocky. S menambahkan, pihaknya menaruh perhatian besar kepada kondisi para korban. Oleh karena itu, perlu dipastikan kebutuhan pengungsi terpenuhi.