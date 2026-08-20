Gempa M 3,6 Guncang Jogja hingga Sleman, Warga Kira Kendaraan Melintas

Ilustrasi Gempa Bumi. (Dimas PradiptaJ/JawaPos.com)
JawaPos.com - Gempa bumi magnitudo 3,6 menggetarkan wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan sekitarnya pada Kamis (20/8) pukul 17.20 WIB.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan titik pusat gempa berada di darat, tepatnya 11 kilometer tenggara Bantul dengan kedalaman 10 kilometer.
Secara koordinat, lokasi gempa berada di 7,94 derajat Lintang Selatan dan 110,45 derajat Bujur Timur.
Pihak BMKG menyampaikan bahwa laporan awal ini diolah secara cepat demi menyampaikan informasi sesegera mungkin kepada masyarakat.
"Data informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tulis BMKG melalui akun resmi X, Kamis (20/8).
Dikutip dari Radar Jogja, guncangan gempa ini dirasakan nyata oleh sejumlah warga di wilayah Sleman, seperti kawasan Condongcatur, Depok, hingga Seyegan.
Salah seorang warga di Condongcatur, Ira Atika, mengaku kaget saat getaran terjadi ketika ia sedang berada di dalam bangunan.
"Iya kerasa banget, lantainya bergetar," ungkap Ira Atika, Kamis (20/8).
Ira menceritakan, getaran terasa cukup kencang hingga sempat membuatnya panik saat berada di lantai atas.
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Jawa Pos
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