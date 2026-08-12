Misi Dagang Jatim-Kalbar 2026 Catatkan Transaksi Rp 2,5 Triliun, Investasi Rp 885 Miliar

Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa saat mengunjungi Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Tuban. (Humas Pemprov Jatim)
JawaPos.com - Misi Dagang dan Investasi antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Jatim) dan Kalimantan Barat (Kalbar), berhasil mencatatkan transaksi fantastis senilai Rp 2.529.710.925.000 atau Rp 2,5 triliun.
Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa mengatakan misi dagang ini menjadi agenda keenam Jatim dengan provinsi lain pada 2026, dengan melibatkan 162 pelaku usaha: 62 dari Jawa Timur dan 100 dari Kalimantan Barat.
"Alhamdulillah, misi dagang dan investasi provinsi Jawa Timur dan provinsi Kalimantan Barat sukses digelar, total transaksi yang dicatatkan mencapai Rp 2,5 Triliun," tutur Khofifah dalam keterangannya.
Dari transaksi fantastis tersebut, Rp 885.000.000.000 (Rp 885 Miliar) untuk capaian investasi, Rp 1.480.881.842.000 (Rp 1,4 triliun) transaksi Jawa Timur menjual, dan Rp 163.829.083.000 transaksi Jawa Timur membeli.
Transaksi penjualan Jatim mencakup berbagai komoditas unggulan dari sejumlah sektor. Produk yang diperdagangkan antara lain garam, olahan daging, kopi, telur, susu, rokok, benih hortikultura, jagung, serta pakan ikan dan udang.
Komoditas lainnya meliputi beras, gula, telur asin dan bebek, ikan patin, DOC, kambing dan domba, ikan kaleng, produk fesyen, kayu, pupuk asam amino, bawang merah, hingga cabai merah kering.
"Selain menjual, pelaku usaha Jatim juga membeli sejumlah komoditas dari Kalimantan Barat, meliputi kayu bulat, arang batok kelapa, gula merah, briket sisha, madu hutan, madu trigona, ikan bagus, dan ikan toman," imbuhnya.
Selain perdagangan antarpelaku usaha, Misi Dagang antara Jawa Timur dan Kalimantan Barat juga menghasilkan komitmen investasi dari perusahaan asal Jawa Timur di Kalimantan Barat.
Komitmen investasi tersebut, meliputi perluasan usaha industri pupuk bahan amelioran di Kabupaten Mempawah, perluasan usaha perkebunan sawit di Kabupaten Landak, dan perluasan usaha industri pupuk buatan hara makro primer di Kabupaten Mempawah.
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
Jawa Pos
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Doktif Bongkar Transfer Rp 9 Juta Richard Lee, Disebut untuk Jasa Prostitusi
Perilaku Menantu Tak Cerminkan Orang Kerajaan, Sultan Brunei Cabut Gelar Istri Pangeran Abdul Malik
Sakit Hati, Alasan Eks Karyawan Bongkar Aib Richard Lee Suka 'Jajan Cewek'
Doktif Sebut Richard Lee Transfer Uang ke Mucikari, Klaim Gunakan Anak di Bawah Umur
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Richard Lee Bela Perempuan di Podcast, Eks Karyawan: Dia Penjahat Wanita
Profil Penang FC: Ujian Persebaya Jelang Super League, Ada Misi Khusus Bernardo Tavares
Profil Lengkap Destry Damayanti, Calon Tunggal Gubernur BI
Finis P9 Moto3 Inggris 2026, Veda Ega Pratama Bongkar Kesalahan di Silverstone
Tumplek Blek! Ribuan Massa Padati Jalan Gubernur Surabaya untuk Ikuti Aksi Tolak LGBTQ