Pemprov Jatim Sediakan 4.000 Undangan Gratis Upacara HUT ke-81 RI di Grahadi

JawaPos.com - Pemprov Jawa Timur menyiapkan 4.000 undangan gratis bagi masyarakat yang ingin mengikuti Upacara HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Gedung Negara Grahadi, Surabaya.

Kuota tersebut masing-masing dialokasikan sebanyak 2.000 undangan untuk upacara pengibaran bendera pada pagi hari, serta 2.000 undangan untuk upacara penurunan bendera pada sore harinya.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan, 4.000 undangan ini bagian dari upaya menjadikan peringatan kemerdekaan sebagai momentum kebersamaan seluruh elemen masyarakat.

“Mari bersama-sama kita rayakan dan syukuri 81 tahun kemerdekaan Indonesia. Kami mengundang masyarakat Jawa Timur untuk hadir langsung (mengikuti upacara) di Gedung Negara Grahadi," tuturnya, Jumat (14/8).

Menurut Khofifah, peringatan HUT Kemerdekaan RI bukan hanya momentum mengenang perjuangan para pahlawan.

Tetapi juga menjadi sarana memperkuat persatuan, nasionalisme, serta kecintaan terhadap bangsa Indonesia.

Ia menyebut perjalanan panjang 81 tahun kemerdekaan Indonesia tidak terlepas dari perjuangan para pahlawan.

Karena itu, generasi saat ini memiliki tanggung jawab mengisinya dengan karya dan kontribusi terbaik.

"Semarak peringatan kemerdekaan Republik Indonesia dengan khidmat. Tugas kita hari ini adalah mengisi kemerdekaan dengan karya, prestasi, persatuan dan kontribusi terbaik bagi bangsa,” lanjut Khofifah.