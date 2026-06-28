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Edi Yulianto
Senin, 29 Juni 2026 | 03.03 WIB

Importa Raih Rekor MURI, Kini Luncurkan Tagline Baru

Importa mendapatkan rekor MURI. (istimewa) - Image

Importa mendapatkan rekor MURI. (istimewa)

JawaPos.com - PT Importa Jaya Abadi (Importa) meraih penghargaan dari Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) atas pencapaian penjualan 1 juta lemari pakaian besi di Indonesia dalam kurun waktu lima tahun.

CEO Importa Nizar Bawazier mengatakan, pencapaian penjualan tersebut bukan sekadar angka. Melainkan cerminan kepercayaan pelanggan terhadap produk perusahaan.

"Pencapaian lebih dari 1 Juta unit lemari pakaian besi dalam lima tahun bukan hanya tentang angka penjualan, tetapi merupakan cerminan dari kepercayaan pelanggan dan kerja keras seluruh ekosistem Importa," ujarnya di Jakarta, Sabtu (27/6/2026).

Dia menambahkan, penjualan eksponensial tersebut menjadi bukti bahwa produk lemari pakaian besi yang ditawarkan memiliki banyak keunggulan yang dipercaya masyarakat. Seperti lebih awet, antijamur, antirayap, dan tentunya harga yang lebih terjangkau.

"Kami ingin menjawab kebutuhan masyarakat Indonesia, terutama karena Indonesia memiliki iklim tropis. Jadi perlu bahan yang awet," kata dia.

Ia membeberkan, furnitur besi yang selama ini dikembangkan dan didistribusikan Importa tidak hanya untuk kategori lemari saja. Namun juga meliputi meja makan, meja hias, dining, sampai lemari hias. 

"Semua jenis kategori furniture kami shifting menjadi furnitur berbahan besi, pemilihan bahan ini juga untuk mencegah deforestasi, karena kita bisa menjaga kelestarian kayu," kata dia.

​Secara bahan material, bahan besi ini dinilai jauh lebih tahan lama dan jauh lebih awet dari pada material kayu ataupun yang lain. Perusahaan juga mengantisipasi tantangan bahan besi agar tak mudah berkarat dengan
metode khusus powder coating.

"Jadi bahan besi kami anti karat," kata dia.

Editor: Edi Yulianto
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