Suguhkan 74 Formasi: Mahasiswa Baru IPB University Kembali Cetak Rekor MURI 

JawaPos.com - Sebanyak 4.300 mahasiswa baru IPB angkatan 63 "Mahadipta Nabhaskara" sukses mencatatkan sejarah baru dengan menggelar aksi pemecahan rekor Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) di Lapangan Gelora IPB University, Jumat (14/8/2026).

Semangat dan kekompakan para mahasiswa tampak membakar suasana sejak pagi hari saat peragaan formasi dimulai.

Aksi spektakuler yang menjadi bagian dari hari keempat Masa Pengenalan Kampus Mahasiswa Baru (MPKMB) IPB 63 X Agrisymphony (AGSN) 2026 ini berhasil menyuguhkan 74 formasi 3D Konfigurasi bertemakan "Harmony News Record".

Uniknya, seluruh konfigurasi raksasa tersebut dibentuk secara presisi menggunakan media Mahadipta Carry Bag (MACCARY) yang merupakan tas serut, sekaligus menegaskan komitmen IPB University dalam mengampanyekan gerakan ramah lingkungan dan kawasan bebas sampah.

Kemeriahan acara tersebut turut dihadiri oleh Senior Manager MURI, Triyono, yang menyerahkan langsung piagam penghargaan kepada Rektor IPB University. Dalam sambutannya, Triyono menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh mahasiswa baru IPB angkatan 63 atas capaian luar biasa ini.

"Meskipun memiliki latar belakang yang berbeda dan melakukan gerakan yang berbeda pula, pada akhirnya ini menjadi sebuah karya yang luar biasa," puji Triyono.

Ia juga menegaskan bahwa MURI dengan bangga kembali memberikan apresiasi tinggi kepada IPB University. "Saya merasa baru IPB yang menjadikan rekor MURI sebagai agenda rutin setiap menyambut mahasiswa baru," ujar Triyono. Penghargaan tersebut dianugerahkan atas rekor pembuat konfigurasi formasi terbanyak di Indonesia menggunakan media tas serut oleh mahasiswa baru.

Berbagai formasi spektakuler yang ditampilkan tersebut secara kreatif memperlihatkan rangkuman berita mengenai IPB University. Visualisasi formasi mencakup sorotan Global Winner, biodiversitas, isu kondisi iklim, deretan prestasi IPB, pengenalan seluruh fakultas dan sekolah di IPB, seruan stop kekerasan, hingga Agrisymphony (AGSN).