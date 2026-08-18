Gempa di Nias Selatan Sumut Terasa Sampai Sumbar, Air Galon Bergoyang

Gempa Bumi di Nias Selatan, Sumut, terasa hingga ke wilayah Sumatera Barat. (X @infoBMKG)
JawaPos.com - Gempa bumi dengan Magnitudo 6,1 di Nias Selatan, Sumatera Utara pada Selasa (18/7) pukul 13.02 WIB tak hanya dirasakan di Kepulauan Nias. Peristiwa ini turut dirasakan di sejumlah daerah di Sumatera Barat (Sumbar).
Getaran gempa dilaporkan terasa di Kota Padang, Bukittinggi, Pariaman, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Padangpariaman, Pasaman Barat, hingga Painan, Pesisir Selatan.
Di Kabupaten Kepulauan Mentawai, warga bernama Abidin mengungkapkan bahwa gempa yang dirasakan cukup kuat.
“Mentawai terasa kuat, mohon infonya, bapak/ ibu BMKG,” ujar Abidin di WhatsApp Grup BMKG Sumbar, seperti dikutip dari Padang Ekspres (Jawa Pos Group).
Warga Kota Padang, Patra Rina Dewi, mengaku turut merasakan getaran saat dirinya sedang duduk. Ia mengungkapkan bahwa air di dalam galon terlihat bergoyang.
“Lagi posisi duduk. Terasa II MMI. Air dalam galon terlihat bergoyang, terasa sekitar 7 detik,” ujar Rini.
Meski begitu, tak semua warga merasakan getaran gempa. Rini yang berada di Balai Kota Padang mengaku tak merasakan guncangan.
“Banyak juga yang tidak merasakan, seperti saya dalam kondisi berjalan. Di Balai Kota Padang, tidak merasakan,” lanjut Rini.
Berdasarkan data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), pusat gempa berada pada koordinat 0,65 Lintang Selatan dan 98,32 Bujur Timur atau 147 kilometer tenggara Nias Selatan, Sumatera Utara, di kedalaman 29 km.
BMKG pun mengingatkan masyarakat agar berhati-hati terhadap kemungkinan terjadinya gempa bumi susulan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Malaysia vs Vietnam: Superkomputer Jagokan The Golden Star Warriors
Prediksi Skor Pisa vs Empoli di Coppa Italia: Azzurri Bisa Menang Lewat Adu Penalti!
Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Elche: Comeback The Blue and Whites di La Liga Bakal Sengit!
Prediksi Skor Palermo vs Lecce di Coppa Italia, Inzaghi Siap Bikin Kejutan
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Persebaya Surabaya Siapkan Penyerang Pengganti Alex Martins di Super League
Rela Kesampingkan Urusan Pribadi, Perjuangan Ibu Atlet Sepak Bola Masa Depan Indonesia
Prediksi Skor Cremonese vs Sampdoria di Coppa Italia, Optimisme Marco Giampaolo
BEM UI dan Puluhan Aliansi Mahasiswa Bakal Gelar Demo Besar di Bundaran HI Besok, Ini 8 Tuntutannya
Prediksi Skor Sassuolo vs Cesena di Coppa Italia: Jay Idzes Berpeluang Starter!