Gempa di Nias Selatan Sumut Terasa Sampai Sumbar, Air Galon Bergoyang

JawaPos.com - Gempa bumi dengan Magnitudo 6,1 di Nias Selatan, Sumatera Utara pada Selasa (18/7) pukul 13.02 WIB tak hanya dirasakan di Kepulauan Nias. Peristiwa ini turut dirasakan di sejumlah daerah di Sumatera Barat (Sumbar).

Getaran gempa dilaporkan terasa di Kota Padang, Bukittinggi, Pariaman, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Padangpariaman, Pasaman Barat, hingga Painan, Pesisir Selatan.

Di Kabupaten Kepulauan Mentawai, warga bernama Abidin mengungkapkan bahwa gempa yang dirasakan cukup kuat.

“Mentawai terasa kuat, mohon infonya, bapak/ ibu BMKG,” ujar Abidin di WhatsApp Grup BMKG Sumbar, seperti dikutip dari Padang Ekspres (Jawa Pos Group).

Warga Kota Padang, Patra Rina Dewi, mengaku turut merasakan getaran saat dirinya sedang duduk. Ia mengungkapkan bahwa air di dalam galon terlihat bergoyang.

“Lagi posisi duduk. Terasa II MMI. Air dalam galon terlihat bergoyang, terasa sekitar 7 detik,” ujar Rini.

Meski begitu, tak semua warga merasakan getaran gempa. Rini yang berada di Balai Kota Padang mengaku tak merasakan guncangan.

“Banyak juga yang tidak merasakan, seperti saya dalam kondisi berjalan. Di Balai Kota Padang, tidak merasakan,” lanjut Rini.

Berdasarkan data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), pusat gempa berada pada koordinat 0,65 Lintang Selatan dan 98,32 Bujur Timur atau 147 kilometer tenggara Nias Selatan, Sumatera Utara, di kedalaman 29 km.