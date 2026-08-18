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Nanda Prayoga
Selasa, 18 Agustus 2026 | 20.48 WIB

Gempa Magnitudo 6,1 Guncang Nias Selatan, Terasa hingga Padang

Ilustrasi gempa bumi. (Freepik) - Image

Ilustrasi gempa bumi. (Freepik)

JawaPos.com - Gempa bumi Magnitudo 6,1 mengguncang wilayah Nias Selatan, Sumatera Utara, pada Selasa (18/8) pukul 13.02 WIB. Gempa ini disebut tak berpotensi menimbulkan gelombang tsunami.

Hal ini disampaikan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melalui akun media sosialnya. "Gempa Mag 6,1," tulis BMKG dalam akun X resminya.

Lokasi episentrum gempa berada 147 kilometer sisi tenggara Nias Selatan. Getaran gempa disebut-sebut terasa hingga Kota Padang.

BMKG juga mencatat gempa yang mengguncang Nias terjadi di titik 0.65 LS dan 98.32 BT.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada laporan mengenai kerusakan akibat gempa terjadi.

Bahkan, informasi ini masih menunggu pembaruan lebih lanjut dari BMKG dan pemerintah daerah.

Masyarakat di sekitar wilayah terdampak pun disarankan untuk mengikuti informasi resmi dan tak beracun pada kabar yang tidak berasal dari BMKG.

Gempa Nias Selatan sendiri terjadi di tengah tingginya aktivitas kegempaan yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia beberapa hari terakhir.

Editor: Bayu Putra
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