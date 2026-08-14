Prabowo Didesak Evaluasi MBG dan Klarifikasi Isu Nepotisme

JawaPos.com - DPP Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI) meminta Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi sejumlah programnya, terutama Makan bergizi Gratis (MBG).

Prabowo juga diminta mengklarifikasi isu nepotisme di pemerintahannya yang belakangan berkembang.

Catatan kritis itu disampaikan PA GMNI Menjelang Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR/DPR serta peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI.

Sorotan utama tetap tertuju pada pelaksanaan program prioritas pemerintah, termasuk MBG.

PA GMNI juga menyinggung persoalan melemahnya supremasi hukum, pengabaian sistem meritokrasi dalam birokrasi, hingga meluasnya potensi benturan kepentingan dalam penyelenggaraan negara.

Sikap kebangsaan tersebut dituangkan dalam pernyataan bertajuk “Ambeg Paramarta” yang dibacakan Sekretaris Jenderal DPP PA GMNI, Abdy Yuhana, di Kantor DPP PA GMNI, Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat, Kamis (13/8).

Abdy mengatakan, PA GMNI pada dasarnya mendukung berbagai program jaring pengaman sosial yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus mendorong pergerakan ekonomi masyarakat kecil. Namun, pelaksanaan kebijakan berskala besar tetap harus disertai perencanaan dan tata kelola yang kuat.

Program seperti MBG maupun pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, kata dia, perlu didukung kajian kelayakan yang matang.

Selain itu, program tersebut juga harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel, serta diuji melalui mekanisme demokratis agar terhindar dari potensi penyelewengan.