Kembangkan Budidaya Tanaman Sayur dan Lele, Penghuni Huntara di Aceh Tamiang Masuki Musim Panen

sejumlah warga penyintas di Kabupaten Aceh Tamiang berhasil memanen sayuran hidroponik dan ikan lele hasil budidaya bersama melalui Program Kebun Harmoni. (Istimewa).
JawaPos.com – Di tengah keterbatasan hidup di hunian sementara (Huntara) pascabencana banjir dan longsor, sejumlah warga penyintas di Kabupaten Aceh Tamiang kini berhasil memanen sayuran hidroponik dan ikan lele hasil budidaya bersama melalui Program Kebun Harmoni.
Kebun Harmoni bukan hanya menghadirkan sayuran segar dan sumber protein bagi keluarga di Huntara, tetapi juga menciptakan ruang kebersamaan tempat warga saling belajar, berbagi pengalaman, dan membangun kembali rasa percaya diri setelah bencana. Warga penyintas kini mampu menghasilkan bahan pangan dari tanaman dan kolam lele yang berhasil dibudidayakan.
Program Kebun Harmoni merupakan kolaborasi PT East West Seed Indonesia (EWINDO) bersama Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati Institut Teknologi Bandung (SITH ITB) untuk mendukung pemulihan masyarakat melalui pendekatan ketahanan pangan berbasis pemberdayaan.
Vice President Director PT East West Seed Indonesia (EWINDO), Isak Heryawan, mengatakan bahwa keberhasilan program ini tidak diukur dari banyaknya hasil panen, tetapi dari tumbuhnya kemampuan masyarakat untuk bangkit bersama.
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"Di EWINDO, kami percaya bahwa benih bukan hanya awal dari sebuah tanaman, tetapi juga awal dari harapan. Karena itu, kontribusi kami tidak berhenti pada penyediaan benih. Melalui Kebun Harmoni, kami ingin berbagi pengetahuan, mendampingi masyarakat, dan membantu membangun kemampuan agar mereka dapat menghasilkan pangan secara mandiri. Ketika masyarakat mampu menanam, memanen, dan berbagi hasilnya bersama, di situlah ketahanan pangan sekaligus harapan mulai tumbuh," ujar Isak.
Selama beberapa bulan terakhir, warga mengikuti pelatihan budidaya sayuran hidroponik, pemanfaatan growbox di lahan terbatas, budidaya ikan lele dengan sistem bioflok, hingga pembuatan pupuk organik cair dan bokashi. Pendampingan dilakukan secara bertahap sehingga masyarakat tidak hanya memahami teknik budidaya, tetapi juga mampu merawat, mengelola, hingga memanen hasilnya secara mandiri.
Bagi banyak keluarga di Huntara, panen ini memiliki arti yang sederhana namun penting. Sayuran yang dipetik sendiri membantu mengurangi pengeluaran rumah tangga, sementara ikan lele menjadi sumber protein yang mudah diakses. Lebih dari itu, aktivitas berkebun menghadirkan rutinitas positif yang mempererat hubungan antarwarga sekaligus membantu proses pemulihan psikososial setelah menghadapi bencana.
Panen bersama tersebut turut dihadiri oleh Wakil Bupati Aceh Tamiang, Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Aceh Tamiang, Kepala Desa Bundar, serta Kepala Desa Kota. Kehadiran para pemangku kepentingan ini menjadi wujud dukungan terhadap upaya membangun ketahanan pangan masyarakat melalui pemberdayaan yang berkelanjutan.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Aceh Tamiang berharap Kebun Harmoni dapat menjadi simbol kebangkitan masyarakat pascabencana, di mana semangat kebersamaan menjadi kekuatan untuk menghadapi tantangan dan membangun kembali kehidupan yang lebih mandiri.
Dalam banyak situasi pascabencana, proses pemulihan sering kali identik dengan pembangunan kembali rumah dan infrastruktur. Padahal, membangun kembali kehidupan juga berarti menghadirkan harapan, memulihkan kepercayaan diri, serta membuka kesempatan bagi masyarakat untuk kembali produktif. Nilai-nilai inilah yang tumbuh bersama setiap benih yang ditanam di Kebun Harmoni.
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