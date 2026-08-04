Pikap Kopdes Merah Putih Terciduk Parkir di Mall, Dinkop Solo: Bukan Milik Kami

Mobil pikap bertuliskan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) terparkir di kawasan Solo Paragon Mall. Netizen menduga kendaraan itu digunakan untuk kepentingan pribadi sehingga menuai kritik. (Radar Solo)
JawaPos.com - Sebuah video yang menunjukkan mobil pikap bertuliskan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih terparkir di Solo Paragon Mall, memicu perbincangan di media sosial.
Netizen melayangkan kritik usai menduga kendaraan tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi.
Dalam unggahan akun Threads @raramaharn, tampak sebuah mobil pikap berlogo Kopdes Merah Putih berada di area mal.
Pengunggah mempertanyakan penggunaan kendaraan operasional koperasi yang dinilai tidak sesuai dengan peruntukannya.
Unggahan tersebut kemudian dibanjiri komentar. Sejumlah warganet menyayangkan apabila kendaraan yang merupakan aset program pemerintah digunakan untuk kepentingan di luar operasional koperasi.
"Aku pernah juga lihat waktu ke Dieng, saat long weekend ada yang pakai mobil itu bawa rombongan piknik," tulis akun w0nd3rw0m3n___.
Dilansir Radar Solo (Jawa Pos Group), Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Solo Agung Riyadi memastikan kendaraan yang terekam dalam video bukan merupakan armada milik Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) di Kota Solo.
Menurutnya, hingga saat ini Kota Solo baru memiliki satu gerai KKMP yang berada di Kelurahan Sangkrah, Kecamatan Pasar Kliwon.
Armada operasional yang telah diterima terdiri atas satu kendaraan roda tiga, dua unit sepeda motor, dan satu unit truk.
Baca Juga:Perluas Literasi, Pemkab Trenggalek Usul Kopdes Merah Putih Sediakan Pojok Baca Buat Warga
"Sampai saat ini Kota Solo belum menerima kendaraan operasional berupa mobil pikap seperti yang beredar di media sosial," ujarnya, dikutip Selasa (4/8).
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
Jawa Pos
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Voli Indonesia Berduka, Mantan Pemain Jakarta Pertamina Enduro Meninggal Dunia
Update Kondisi Alex Martins! Dibawa ke Rumah Sakit, Pelatih Persebaya Surabaya Tunggu Kabar Terbaru
Iran Buka Suara usai Pidato Prabowo, Tegaskan Tak Pernah dan Tak Akan Miliki Senjata Nuklir
Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan
Gratis di YouTube! Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Vietnam di Piala AFF 2026
Pelapor Diintimidasi Pihak Malik Bawazier Usai Laporkan Kasus Perzinaan
Prediksi Skor Timnas Indonesia vs Vietnam di Piala AFF 2026: Momentum Garuda Kunci Tiket Semifinal!
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Eks Wakil Kepala PPATK: Ada Pola 'Placement' untuk Hilangkan Jejak di Kasus Korupsi dan TPPU Febrie
5 Arti Burung Perkutut Bunyi di Malam Hari, Mitos atau Pertanda Gaib? Simak Maknanya Berikut