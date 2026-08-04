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Dimas Choirul
Selasa, 4 Agustus 2026 | 23.38 WIB

Pikap Kopdes Merah Putih Terciduk Parkir di Mall, Dinkop Solo: Bukan Milik Kami

Mobil pikap bertuliskan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) terparkir di kawasan Solo Paragon Mall. Netizen menduga kendaraan itu digunakan untuk kepentingan pribadi sehingga menuai kritik. (Radar Solo) - Image

Mobil pikap bertuliskan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) terparkir di kawasan Solo Paragon Mall. Netizen menduga kendaraan itu digunakan untuk kepentingan pribadi sehingga menuai kritik. (Radar Solo)

JawaPos.com - Sebuah video yang menunjukkan mobil pikap bertuliskan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih terparkir di Solo Paragon Mall, memicu perbincangan di media sosial. 

Netizen melayangkan kritik usai menduga kendaraan tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi.

Dalam unggahan akun Threads @raramaharn, tampak sebuah mobil pikap berlogo Kopdes Merah Putih berada di area mal.

Pengunggah mempertanyakan penggunaan kendaraan operasional koperasi yang dinilai tidak sesuai dengan peruntukannya.

Unggahan tersebut kemudian dibanjiri komentar. Sejumlah warganet menyayangkan apabila kendaraan yang merupakan aset program pemerintah digunakan untuk kepentingan di luar operasional koperasi.

"Aku pernah juga lihat waktu ke Dieng, saat long weekend ada yang pakai mobil itu bawa rombongan piknik," tulis akun w0nd3rw0m3n___.

Dilansir Radar Solo (Jawa Pos Group), Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Solo Agung Riyadi memastikan kendaraan yang terekam dalam video bukan merupakan armada milik Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) di Kota Solo.

Menurutnya, hingga saat ini Kota Solo baru memiliki satu gerai KKMP yang berada di Kelurahan Sangkrah, Kecamatan Pasar Kliwon.

Armada operasional yang telah diterima terdiri atas satu kendaraan roda tiga, dua unit sepeda motor, dan satu unit truk.

"Sampai saat ini Kota Solo belum menerima kendaraan operasional berupa mobil pikap seperti yang beredar di media sosial," ujarnya, dikutip Selasa (4/8).

Editor: Bayu Putra
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