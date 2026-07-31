Skema Baru, Bansos PKH dan BPNT Akan Dicairkan via Kopdes Merah Putih

JawaPos.com - Kementerian Sosial (Kemensos) bersiap melakukan uji coba skema baru penyaluran bantuan sosial (bansos) melalui Kopdes Merah Putih atau KDMP.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengungkapkan, pada tahap awal, pemerintah akan menjajaki penyaluran bansos melalui Kopdes Merah Putih yang tersebar di 900 titik.

Langkah strategis ini merupakan implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025.

"Karena sekarang sudah mulai proses penyaluran triwulan 3, nanti akan kita lihat dan simulasikan. Kita akan coba dulu penyaluran di 900 titik KDMP yang sudah siap beroperasi. Dan yang akan melayanan nantinya adalah agen-agen dari perbankan," ujar Gus Ipul baru-baru ini.

Mekanisme Pencairan: Himbara Buka Agen di KDMP Selama ini, akses pencairan bansos bertumpu pada jaringan Bank Himbara dan PT Pos. Kehadiran uji coba di gerai Kopdes Merah Putih bertujuan mendekatkan titik layanan hingga ke tingkat desa.

Meskipun disalurkan di lokasi koperasi, Kemensos memastikan tidak ada perubahan regulasi.

Bank Himbara tetap memegang penuh data dan proses verifikasi penerima manfaat dengan menempatkan agen perbankan resmi di gerai Kopdes Merah Putih.

Bansos yang masuk dalam skema simulasi ini mencakup Program Keluarga Harapan (PKH) serta Bansos Sembako/Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).

"KDMP itu kan posisinya di desa, sehingga penerima manfaat tidak perlu jauh-jauh dan bisa lebih mudah mengakses," jelas Gus Ipul.