Panitia Perketat Pengamanan Muktamar NU di Jombang, Libatkan Banser hingga TNI-Polri

Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, yang menjadi tuan rumah pelaksanaan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama 2026. (Dokumentasi Radar Jombang)
JawaPos.com - Panitia lokal Muktamar ke-35 NU menyiagakan 2.000 personel untuk mengamankan rangkaian forum akbar tersebut di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, 27 - 31 Agustus 2026.
"Kita melibatkan (personel) dari keamanan pondok, Banser, Gasmi, Pagar Nusa, Polri - TNI," tutur Ketua Umum Yayasan Pondok Pesantren Bahrul Ulum, KH Abdurrozaq Sholeh, dikutip dari Jawa Pos Radar Jombang, Minggu (26/7).
Menurutnya, pengamanan ekstra dalam Muktamar menjadi perhatian karena forum musyawarah tertinggi di NU yang digelap setiap lima tahun tersebut menjadi magnet tersendiri bagi ribuan Nahdliyin untuk menghadiri acara.
"Muktamar tentunya akan menarik banyak masyarakat untuk turut datang, tentunya dalam hal keamanan kita harus memikirkannya lebih dari biasanya, karena jumlah peserta yang hadir nantinya di luar jumlah normal," imbuhnya.
Sebagai informasi, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) resmi menunjuk Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, sebagai tuan rumah penyelenggaraan Muktamar ke-35 NU 2026.
Keputusan tersebut disahkan dalam Rapat Gabungan Harian Syuriyah-Tanfidziyah di Gedung PBNU Lantai 8, Jalan Kramat Raya 164, Salemba, Jakarta Pusat pada Selasa, 7 Juli 2026.
Berdasarkan informasi dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), jumlah peserta resmi yang memperoleh mandat dari Pengurus Cabang NU maupun Pengurus Wilayah NU diperkirakan sekitar 3.300 orang.
Muktamar juga akan dihadiri delegasi dari berbagai negara. Seperti Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama (PCINU) dari Maroko, Mesir, Suriah, Arab Saudi, hingga Nigeria. Serta sejumlah perwakilan negara sahabat.
"Kami (panitia lokal) menyiapkan kebutuhan akomodasi, transportasi, hingga layanan kesehatan bagi tamu. Untuk data kedatangan maupun registrasi seluruhnya tetap menunggu informasi resmi dari PBNU,’’ terang Gus Rozaq.
Selain mengerahkan ribuan personel, panitia lokal Muktamar juga memperkuat pengawasan dengan memasang ratusan kamera pengawas (CCTV) untuk memantau kondisi lalu lintas dan aktivitas di sekitar lokasi penyelenggaraan.
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