Kecelakaan Beruntun di Pasuruan Dipicu Truk Pengangkut Kertas, 4 Orang Meninggal Dunia, 6 Luka-luka. (ANTARA)
JawaPos.com - Empat orang meninggal dunia dan enam lainnya terluka dalam kecelakaan beruntun yang melibatkan truk bermuatan gulungan kertas di Jalan Raya Malang-Surabaya, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Senin (27/7) pagi.
Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Pasuruan AKP Jauhar Rizqullah Sumirat di Pasuruan, Senin, mengatakan, kecelakaan terjadi sekitar pukul 05.45 WIB ketika truk yang melaju dari arah Malang menuju Surabaya diduga kehilangan kendali.
"Sopir diduga tidak bisa mengontrol laju (kendaraan) sehingga terjadi kecelakaan," katanya.
Menurut dia, truk terlebih dahulu menabrak kendaraan di depannya, kemudian melintasi median jalan dan masuk ke jalur berlawanan hingga menghantam mobil tangki air serta dua sepeda motor.
Akibat kejadian tersebut, tiga orang meninggal dunia di lokasi kejadian. Truk kemudian kembali melintasi median jalan, menabrak sejumlah rumah warga dan sebuah sepeda motor sebelum akhirnya berhenti.
Jauhar mengatakan, sopir truk sempat terjepit selama beberapa jam dan meninggal dunia setelah dievakuasi menuju RS Pusdik Sabhara Porong, Sidoarjo, sehingga jumlah korban meninggal bertambah menjadi empat orang.
Selain empat korban meninggal dunia, enam orang lainnya mengalami luka-luka dan telah mendapatkan penanganan medis. Kepolisian masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan dengan mengumpulkan keterangan saksi dan barang bukti.
Olah tempat kejadian perkara akan dilakukan menggunakan pendekatan "scientific crime investigation" setelah lokasi dinyatakan kondusif.
Selama proses evakuasi, petugas bersama PLN dan BPBD mengamankan lokasi serta melakukan pengaturan lalu lintas.
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