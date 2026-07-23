Momen Mentan Amran Tunda Perjalanan ke Istana Demi Evakuasi Korban Kecelakaan di Tengah Jalan

Momen Mentan Amran membantu evakuasi korban kecelakaan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (23/7). (tiktok: Lambetani)
JawaPos.com — Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman datang sedikit terlambat saat tiba di Istana Kepresidenan untuk mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana, Kamis (23/7).
Amran menyebut keterlambatannya bukan karena alasan kesengajaan, melainkan harus berhenti membantu korban kecelakaan lalu lintas di tengah perjalanan saat hendak menuju istana.
Kejadian bermula saat rombongan Mentan melintas di kawasan Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat, sekitar pukul 11.30 WIB, dan mendapati seorang pengendara motor tergeletak di tengah jalan akibat kecelakaan.
Momen ini pertama kali tersebar luas melalui video yang diunggah akun TikTok @lambetani dan viral media sosial. Dalam video terlihat Amran turun dari kendaraan dan langsung memberikan upaya pertolongan di lokasi.
Amran lantas mengarahkan timnya untuk segera mengevakuasi korban dan menggunakan mobil pengawalnya untuk membawa korban ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM).
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"Bawa ke rumah sakit… bawa ke rumah sakit!" seru Amran sambil mengarahkan timnya.
Dia juga meminta seorang pengemudi ojek online yang berada di lokasi untuk ikut mendampingi korban selama proses evakuasi, agar korban tidak sendirian. Korban kini telah menerima penanganan medis di RSCM.
"Sini sini sini… cepat-cepat!" tegasnya saat memastikan proses evakuasi korban berjalan lancar.
Pengemudi ojek online yang ikut mendampingi korban terlihat terharu dan bingung.
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