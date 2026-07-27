Viral Ducati vs NMAX Kecelakaan di Senayan, Kondisi Motor Moge Rusak Parah

Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan dua sepeda motor, yakni Ducati dan Yamaha NMAX viral di media sosial. (Instagram: @jabodetabek24info)
JawaPos.com - Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan dua sepeda motor, yakni Ducati dan Yamaha NMAX viral di media sosial. Kecelakaan ini terjadi di Jalan Asia Afrika, kawasan Senayan, Jakarta, pada Minggu (26/7) pagi.
Adapun insiden ini diunggah oleh akun Instagram @jabodetabek24info. Akibat benturan, sepeda motor Ducati yang berwarna merah mengalami kerusakan parah.
Alhasil, warga yang berada di sekitar lokasi dengan segera memberikan pertolongan pertama kepada para pengendara sembari menunggu petugas berwenang tiba di lokasi.
Hingga saat ini, penyebab pasti kecelakaan belum diketahui. Bahkan, belum ada keterangan resmi mengenai kondisi terkini para pengendara yang terlibat dalam kecelakaan.
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Hal ini pun mendapat tanggapan dari sejumlah netizen. Salah satunya @dwisyant** yang mengungkapkan bahwa pengendara Nmax maupun Ducati seringkali tidak mau nge-rem di jalanan.
“Moge, Nmax, PCX. Ini tipe-tipe motor yang jarang mau nge-rem kalau di jalanan,” ungkapnya.
Sementara itu, terdapat pula netizen lain yang menyentil orang-orang terlalu fokus ke Ducati. Padahal ada anak kecil yang menjadi korban.
“Sibuk aja mikirin motor doang Ducati. Padahal ada korban anak kecil walaupun emak-emak tapi CCTV di jalan jadi saksi dah tuh sama warga sekitar,” ungkap @fintan****.
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